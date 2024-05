Un pacchetto software completo che aiuta le pmi a crescere

Dai software gestionali, alla mobilità, fino alle soluzioni assicurative: le imprese più piccole hanno spesso la necessità di avvalersi di una serie di servizi esterni. Dal rapporto tra la banca e queste realtà produttive è nato però un nuovo paradigma che soddisfa quei bisogni. Già oggi Banco Bpm mette a disposizione degli imprenditori soluzioni professionali indispensabili, integrate in un'offerta digitale ad hoc. «Dal business financial management allo Smart Lending, dall'Invoice Trading alle soluzioni di Sw gestionale, ai servizi di orientamento dedicati a valutare le opportunità del Pnrr, tutto ciò è già disponibile sulla nostra piattaforma digitale, sempre più mobile», spiegano dal Gruppo. Ormai da un paio d'anni, Banco Bpm ha attivato YouBusiness App, una delle prime applicazioni mobile dedicate al mondo aziende in Italia, utilizzata da quasi 150mila clienti. Prosegue poi l'evoluzione del servizio di Smart Lending, con l'estensione delle tipologie di finanziamento sottoscrivibili in modalità digitale. Al riguardo, è stata introdotta la possibilità di richiedere e sottoscrivere on line finanziamenti con l'incentivo del Fondo per le Pmi e il servizio sarà potenziato da meccanismi di delibera automatica.

Inoltre, tramite la piattaforma YouBusiness Web, le imprese utilizzano le funzionalità di YouPlan Business per ottimizzare la gestione finanziaria attraverso strumenti che semplificano il controllo dei flussi di cassa e che mettono a disposizione informazioni rilevanti per prendere decisioni finanziarie consapevoli.