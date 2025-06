"La pace è figlia del dialogo. I moderati fanno la politica"

Dopo l'Arabia Saudita e l'America Latina, la Lombardia guarda con interesse anche all'Asia centrale: «Un'area che diventerà sempre più importante, anche alla luce dell'attuale riequilibrio geopolitico» osserva il sottosegretario regionale alle Relazioni internazionali Raffaele Cattaneo, appena rientrato dalla missione in Uzbekistan con il governatore Attilio Fontana. Gli sforzi diplomatici sono ora orientati all'accoglienza dei palestinesi, così come è stato prima per gli ucraini: «Vogliamo creare ponti mentre gli altri vogliono alzare barriere» spiega. «Israele è stato aggredito in modo inumano il 7 ottobre, ma non possiamo chiudere gli occhi davanti a quanto sta succedendo ora a Gaza» prosegue l'esponente di Noi Moderati che dice prende posizione anche sulla petizione contro la bandiera israeliana alle Olimpiadi del 2026: «Non si risolvono così i conflitti, il dialogo va sempre mantenuto».

Cattaneo, i rapporti tra Lombardia e Uzbekistan partono da lontano.

«Ci eravamo già stati nel 2019, adesso ci vanno tutti. Siamo stati tra i primi a capire l'importanza dei Paesi dell'Asia centrale. Evitare che quella zona abbia come riferimento solo Cina e Russia, può essere un elemento fondamentale. Con il presidente uzbeko Mirziyoyev c'è ormai un rapporto molto stretto».

Cosa riportate a casa dall'Uzbekistan?

«Un accordo con l'Università di Samarcanda per la formazione di infermieri, anche in vista del loro arrivo in Italia. L'associazione Ucimu realizzerà lì un centro tecnologico con macchinari da produzione lombardi, sarà una vetrina per le nostre tecnologie. E poi ci hanno offerto un'area di 60 ettari per l'insediamento delle nostre imprese che beneficeranno anche di sgravi fiscali. L'Uzbekistan si è impegnato a potenziare i voli diretti su Milano e a prevedere rotte su Samarcanda, dove ci hanno proposto di aprire uno spazio col nostro mondo agroalimentare».

Ma con gli Usa come va?

«Non sono preoccupato per i dazi, ma per l'effetto che l'incertezza provoca nel commercio globale. Le esportazioni totali della Lombardia raggiungono i 164 miliardi di euro, ci sono Paesi come la Grecia o il Portogallo che non arrivano a 10. L'export verso gli Usa ne vale quasi 14, quindi nemmeno il 10 per cento del totale. Prodotti che gli americani non sanno fare e che non possono sostituire. Più che dei dazi, dobbiamo preoccuparci della crescita della Cina, una sfida che si vince valorizzando ancora di più la qualità delle nostre specificità».

Anche dal punto di vista diplomatico la Lombardia è in prima linea.

«La pace è figlia di territori che si parlano tra loro e creano rapporti. Abbiamo fatto tanto in Ucraina, vorremmo fare di più per Gaza. Quando ripartiranno le operazioni umanitarie, vogliamo essere tra i primi a intervenire. Le persone hanno tutte dignità, a prescindere dal colore della pelle e dalla nazionalità».

Poi, però, ci sono anche le valutazioni politiche.

«Siamo sempre stati amici di Israele e speriamo di tornare presto anche lì. Ma non possiamo non condannare quanto sta succedendo a Gaza. E anche l'idea di estendere il conflitto, rischia di isolare Israele ancora di più dal resto del mondo. Penso a Netanyahu, ma anche a Trump: scavalcare il diritto internazionale, indebolire le organizzazioni multilaterali, azzerare la cooperazione e porre tutto in termini militari non contribuirà alla pace».

Che ne pensa di chi non vuole la bandiera israeliana ai Giochi di Milano-Cortina?

«L'utilità dello sport è proprio consentire ai popoli di parlarsi, lo lascerei fuori dalle vicende politiche. Vale anche per chi, ideologicamente, vorrebbe interrompere i rapporti istituzionali con Israele. Come insegna il Papa, bisogna parlare con tutti. E quindi mantenere il dialogo con Israele e la Palestina, con la Russia e l'Ucraina, con quelli che ci piacciono e con quelli che ci piacciono meno».

C'è un tema anche di difesa di alcuni valori, come quelli religiosi.

«La reazione un po' isterica di chi vede una minaccia nella presenza dell'Islam forse figlia del fatto che si è indebolita la consapevolezza della nostra identità. Io sono convinto della forza dei nostri valori, questo ci deve rendere capaci di parlare con tutti. E poi credo nella libertà religiosa che deve essere garantita. Dobbiamo solo distinguere tra chi vuole dialogare e chi vuole combattere la nostra identità».

Il futuro del centrodestra passa da una maggiore moderazione?

«Direi il futuro di tutta la politica. L'Italia è sempre cresciuta tanto quando i moderati erano la componente maggioritaria del centrodestra, dalla Dc ai governi Berlusconi.

Non credo che potremo ridare dignità alle nostre proposte con le sparate di Vannacci. Dobbiamo avere il coraggio di difendere posizioni giuste, non solo quelle che fanno prendere voti. Purtroppo nel centrodestra, a volte, qualcuno vuole percorrere una strada diversa, cavalcando le paure».