Falso e truffa: cantante ed ex consigliere comunale nei guai

Le accuse nei loro confronti sono di truffa ai danni dello Stato e falso in atti pubblici. A finire nei guai l’ex consigliere comunale di Palermo Giulio Cusumano, eletto nella lista Palermo 2022 che sosteneva il sindaco Leoluca Orlando, e l’artista Alessio Scarlata. Per entrambi sono scattati gli arresti domiciliari. L’indagine, portata avanti della squadra mobile palermitana, è stata avviata in seguito a una denuncia da parte di un funzionario comunale, il quale ha rivelato agli inquirenti di aver subito “intimidazioni e pressioni” da Cusumano e Scarlata per “aiutare” alcune associazioni culturali segnalate in precedenza che lavorano nel settore teatrale cittadino.

L’inchiesta avrebbe fatto emergere l’irregolarità dell’assegnazione di alcuni finanziamenti pubblici per l’organizzazione di eventi culturali e sociali che poi si sono svolti a Palermo. In particolare, sempre secondo gli investigatori, gli indagati avrebbero prodotto false documentazioni fiscali, utilizzando i fondi per scopi personali. Come riporta Sky Tg24, le manifestazioni su cui cadono i maggiori sospetti sarebbero: "Palermo città della cultura 2018" e "Pagliarelli", un’iniziativa organizzata per i detenuti del carcere e per le loro famiglie. L’ex consigliere Cusumano, inoltre, deve rispondere anche di alcune presunte ingerenze nelle procedure dello sportello attività produttive del Comune.

Per l’accusa, l’esponente politico avrebbe congelato diverse sanzioni amministrative per favorire alcuni amici. Oltre all’ex consigliere e a Scarlata, sono indagate altre quindici persone, tra le quali figurano medici, responsabili di alcune associazioni culturali palermitane e avvocati.