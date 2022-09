Il Manuale che spiega come "salvare" il mondo

È la casa editrice del Battello a Vapore che si espone per sensibilizzare i più giovani su argomenti caldi e che stanno interessando l’attuale dibattito politico. Dopo il Manuale Antispreco, dal 13 settembre e con la firma del giornalista Mauro Garofalo, arriva il Manuale per Super-eroi Green. Un manifesto che incoraggia i più piccoli a prendere posizioni sul tema dell’ambiente. Questo libro, attraverso un percorso di immagini a colori, vuole portare a conoscenza lo stato del movimento ambientalista italiano, regalando uno sguardo a quello europeo. Cosa più importante, il Manuale ha le intenzioni di spingere i ragazzi a unirsi con entusiasmo ai "super-eroi green" e a quelle persone che hanno preso a cuore la causa ambientalista. Uno libro che, inoltre, vuole informare sullo stato della ricerca tecnologica e scientifica.

L’autore è un esperto di questo settore. Mauro Garofalo, classe 1974, è un giornalista che si è sempre interessato di ambiente. Ha lavorato per Rai Due, per l’Huffington Post e per Il Sole 24 ore e noi, in vista del lancio del Manuale, lo abbiamo intervistato. Ha raccontato dove è nata l’idea del libro, esponendo il suo punto di vista sulla sua causa.

Dove nasce l’idea del libro e perché "Super-eroi Green"?

"Essenzialmente il libro è una conseguenza del mio lavoro di giornalista. Nasce, più o meno, setto/otto anni fa dopo un lungo percorso di studi sull’ambiente. Ho capito che era la strada giusta da seguire prima ancora che nascessero tutti quei movimenti a favore della cura del nostro ecosistema. E poi, essendo padre di due figli, ho il dovere di fare qualcosa per loro. Quindi, in certo qual modo, sotto diversi fattori sono stato spinto ad affrontare problemi di questa portata. Perché si parla di “super-eroi per l’ambiente?” Ho visto questo manuale come un viaggio e ho immaginato il super-eroe come un rappresentante per i bambini (e non solo) per far comprendere che l’impegno e il talento lo puoi mettere al servizio di un bene comune. Si può ancora insegnare come rispettare l’ambiente o, ad esempio, come impedire che una specie si estingua".

Quindi, da genitore, lei crede che le nuove generazioni siano pronte e sensibili verso le tematiche ambientali?

"Adesso lo sono ma il discorso è ben più ampio. Loro hanno la sfortuna di essere i figli della generazione X, della globalizzazione e di tutto quello che ha portato con sé il nuovo millennio. Prima nessuno si poneva il problema degli sprechi e le sue conseguenze. Adesso la situazione è ben diversa. Quindi, sì, sono pronti, consapevoli e coscienti sull’ambiente e, soprattutto, che saranno gli abitanti del domani. Gli adulti non credono più nel futuro, a causa dei due anni bui di pandemia e dei tanti movimenti geopolitici: i ragazzi di oggi invece sono più recettivi e più comprensivi. Loro rappresentano il nostro domani".

Lei oltre che giornalista è anche un autore di libri, sia per adulti che per ragazzi. Ha avuto difficoltà nel passaggio alla narrativa lunga?

"Sono diventato un giornalista causa di forza maggiore e con molte difficoltà. Un po' come tutti. Da ragazzo avevo in mente di essere un fotoreporter, poi le cose hanno preso una piega diversa. Ho usato il giornalismo, che ha tecniche più incisive e meno prolisse, per arrivare alla scrittura lunga. In narrativa è stato un esordio molto tardivo, perché non ero pronto per compiere questo passo. Se ci pensi, il primo libro è stato pubblicato a 40 anni. È inutile forzare le cose. Oggi, nonostante l’esperienza, non sono ancora tranquillo ma sono più cosciente".

Dopo il Manuale dei super-eroi Green, quali saranno i suoi prossimi progetti?

"C’è qualcosa in programma. Non mi fermerò qui, anche perché mi sono divertito molto a lavorare a questo libro. E poi con Il Battello a Vapore la collaborazione è stata straordinaria. Sicuramente continuerò a raccontare l’ambiente e lo farò in tutti i modi in cui potrò. Per gli inizi del 2023 ci risentiamo".