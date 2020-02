Al lavoro da mesi ma senza stipendio, tirocinanti non pagati: monta la protesta

C'è un esercito di diecimila tirocinanti che in questi mesi sta regolarmente svolgendo il tirocinio per la Regione ma che non riceve nessun compenso economico. Sono i tirocinanti dell'avviso 22/2018 che attendono le mensilità per un lavoro svolto ma mai retribuito. Sulla carta dovrebbero percepire 500 euro al mese, ma in realtà è tutto bloccato. I tirocini sono suddivisi in 3 misure diverse: la misura A, che è riservata agli under 35; la misura B, per i tirocinanti tra i 16 a 66 anni; e la misura C per i soggetti disabili ai sensi della 68/99, cioè i disabili fisici, psichici e sensoriali con riduzione capacità lavorative superiore al 45% o invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33%. Sul tavolo ci sono 25 milioni di euro per percorsi formativi dai quattro ai sei mesi. Tutto fermo, si lavora ma gratis e c'è chi è costretto a sobbarcarsi da solo le spese necessarie per andare ogni giorno al lavoro.

Dalla Regione assicurano che è tutto regolare. I tirocini sono finanziati da soldi del Fondo sociale europeo. Ragion per cui i controlli sono minuziosi e certificati. Secondo i dati forniti dalla stessa Regione sono 24mila sono le istanze presentate e circa sei mila sono state ammesse a finanziamento. Tutti in attesa di essere pagati da 4 mesi, 16 lunghissime settimane in cui sono gli stessi lavoratori ad aver anticipato le spese. C'è chi ha deciso di investire sui tirocini professionalizzanti soprattutto per evitare di prendere il reddito di cittadinanza, ma c'è già chi si pente per aver scelto una strada sicura e certa per una impervia e insicura.

A lanciare l'allarme è stato uno dei tirocinanti Oreste Lauria che ha scritto una lunga lettera per raccontare la propria disavventura. "Sono impegnato da 4 mesi e non ho mai ricevuto i 500 euro mensili che, secondo quanto previsto dal bando, sarebbero dovuti arrivare già dal secondo mese. Ad oggi non ho ricevuto nessuno accredito, quindi già 2 stipendi non pagati del valore di 1000 euro. Il 15 febbraio saranno 4 i mesi in cui avrò lavorato senza retribuzione".

Insomma una situazione difficile da sbloccare nonostante le rassicurazioni della Regione, il perché è facilmente intuibile ed è dato dal fatto che difficilmente una volta che la situazione si sbloccherà la Ragioneria riuscirà a compensare subito le richieste dei tirocinanti. Si prevede pertanto, una dilazione dei tempi e tanta pazienza per chi attende i propri soldi.