Omicidio a Terrasini, 21enne accoltellato fuori dalla discoteca

La rissa che si trasforma in omicidio. Tragedia durante la notte a Terrasini, comune in provincia di Palermo. Un giovane di 21 anni, Paolo La Rosa, è stato accoltellato questa notte davanti la discoteca Millenium ed è morto a causa delle ferite riportate.

Il giovane originario di Cinisi, figlio del titolare del noto ristorante "Grace", è stato trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale di Partinico dove è arrivato già morto. L'omicidio è avvenuto in piazzetta Consiglio, proprio davanti al locale. Diversi i fendenti, almeno quattro, assestati allo stomaco e al torace, alla vittima, al culmine, a quanto pare, di una lite esplosa intorno alle quattro.

Sulla tragedia indagano i carabinieri, che stanno esaminando anche le immagini degli impianti di videosorveglianza per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. A collaborare la polizia municipale, le telecamere installate in zona, sono infatti di proprietà del Comune. I militari hanno ascoltato già durante la notte alcuni possibili testimoni della rissa scoppiata per motivi ancora da stabilire. Anche se al momento, secondo le prime informazioni non ci sarebbero persone sospettate dell'omicidio del giovane, i primi accertamenti delle indagini verranno fatti sugli amici e sulle frequentazioni del giovane.

Il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci, ha espresso la vicinanza alla famiglia per quanto accaduto questa notte, anche attraverso un post su Facebook. "Io mi sento completamente affranto - scrive Maniaci -. Come padre, come cittadino, come rappresentante delle istituzioni. Non si può interrompere così violentemente la vita di un ragazzo, che avrebbe potuto essere figlio di ciascuno di noi, per motivi così futili. Chiedo - si legge ancora nel messaggio del primo cittadino di Terrasini - alle autorità competenti di intervenire nel modo più deciso e tempestivo possibile per assicurare alla giustizia i responsabili e ho assicurato fin da subito la nostra collaborazione e il nostro sostegno alle forze dell'ordine. E chiedo fin da subito alle comunità di Terrasini e Cinisi di stringersi calorosamente attorno al dolore della famiglia La Rosa. Ciao Paolo, il tuo sorriso sarà sempre con noi".

Annullata per lutto a data da destinarsi, anche la manifestazione "La Corrida", prevista per oggi nel paese palermitano. Ad annunciarlo è stato il parroco di Terraisini don Davide Rasa. "Questi gesti devono farci riflettere - ha detto - dobbiamo riprendere in mano questa società, non possiamo stare ancora a guardare. Un giovane che viene accoltellato è senza dubbio una famiglia che viene distrutta. Preghiamo per i suoi familiari perché il nostro misericordioso Dio possa confortarli".