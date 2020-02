Medici asportano un tumore del peso di 12 kg

L'equipe dell'unità operativa di chirurgia oncologica della clinica "La Maddalena" di Palermo ha esportato, dopo una delicata operazione, un tumore di 12 kg da una paziente di 60 anni. L'intervento era stato considerato ad alto rischio e la donna ne era ben consapevole. Come si legge da Live Sicilia, la situazione della 60enne era davvero critica: era stata visitata in tre centri italiani. Le era stato detto che non c'era nulla da fare chirurgicamente parlando, in quanto avrebbe dovuto sottoposrsi ad una complessa operazione per un sarcoma addominale. La condizione di Adele (nome di fantasia) è stata in seguito analizzata dal dottor Pietro Mezzatesta, che ha dato l'ok all'operazione, ribadendo ai familiari della donna l'alto rischio che quest'ultima avrebbe corso. Alla signora è stata rimossa una massa invadente l'addome e che, a causa del suo peso, comprimeva gli organi. Prima di sottoporsi all'intervento, sembrava fosse incinta. L'operazione è stata condotta in data 5 novembre 2019 ed è durata 5 ore.

L'intervento da record

Il dottor Luciano Mandalà è l'oncologo che ha operato la signora Adele. Mandalà ha rilasciato dichiarazioni circa l'intervento: "L'intervento era complesso per l'impossibilità a raggiungere dei piani anatomici sicuri. Eravamo in presenza di una massa che occupava l'intera cavità addominale. A ciò si aggiunge la gestione anestesiologica di una paziente gravemente compromessa nella funzionalità di più organi e apparati per il tumore". La donna, residente nell'entroterra siciliano, si era sottoposta ad opportuni controlli in tre centri prima di essere operata a Palermo. In tutti e tre i casi, era stato escluso qualsiasi possibilità di intervento, in quanto la situazione era troppo complessa. Le probabilità di morte erano molto alte. Tuttavia, Adele erano state proposte delle cure palliative, per tenere quanto più possibile il tumore sotto controllo.