La rissa tra 6 extracomunitari finisce a colpi di spranghe e bastoni: arrestati

Cinque extracomunitari del Gambia e uno della Nigeria sono stati arrestati dalla polizia di Marsala, in provincia di Trapani per rissa aggravata. I sei ragazzi se le sono date di santa ragione anche con bastoni e spranghe in pieno centro, in corso Calarafimi a Marsala. La lite è stata sedata dall'arrivo immediato degli agenti della polizia allertati da numerosi residenti e commercianti spaventati dalla violenza della rissa.

Tutti e sei, riportati alla calma, sono stati poi arrestati. La polizia ha anche avvisato le ambulanze del 118 per medicare alcuni dei sei che avevano lesioni, contusioni ed escoriazioni di vario tipo. Secondo quanto ricostruito grazie alle testimonianze di alcuni cittadini e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza di alcuni negozi, la discussione sarebbe iniziata nell'appartamento di uno dei sei extracomunitari dove il gruppo avrebbe fatto irruzione aggredendo e mettendo a soqquadro la casa. Poi, la rissa è proseguita in strada, dove i sei si sarebbero fronteggiati armati di bastoni, spranghe di ferro e pietre, incuranti dei passanti e anche di aver bloccato la circolazione delle auto. Arrestati, sono stati sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Spranghe e bastoni: botte di santa ragione

La questura di Trapani ha ricostrito il brutto episodio che ha turbato il centro storico della cittadina trapanese. Forse vecchie ruggini hanno fatto degenare la rissa per strada, cominciata nell'appartamento di uno dei sei extracomunitari. Qui i sei si sono fronteggiati con bastoni, spranghe di ferro e pietre, incuranti del passaggio dei pedoni e delle auto in una delle strade principali della cittadina e nell'ora di punta. Nella nota diramata dalla Questura di Trapani emergono ulteriori dettagli di una vicenda su cui adesso si indaga per capirne i reali motivi: "Tutti e sei gli extracomunitari non hanno esitato a continuare la colluttazione iniziata poco prima, in pieno centro e nell'ora di punta, affrontandosi però questa volta all’aperto, in strada, sotto l'abitazione di uno degli uomini", spiegano gli investigatori.

I sei, come confermato daglie agenti, erano tutti armati di bastoni, spranghe di ferro e pietre, totalmente incuranti dei passanti lì presenti e creando tra gli stessi notevole allarme sociale. La violenza dello scontro, seppur durato pochi minuti, ha bloccato anche il traffico, inducendo vari automobilisti a fermarsi in prossimità del luogo della rissa tra gli extracomunitari, nonché ad effettuare anche inversioni di marcia. Dei sei extracomunitari arrestati, uno ha precedenti di polizia. Gli altri cinque sono stati segnalati all'Autorità giudiziaria per la loro pericolosità sociale.