Al Policlinico arriva la telemedicina: "Consulenze online per evitare contagi"

Non esporre il personale medico al rischio dei contagi. Ecco l'obiettivo dell'esperimento di telemedicina lanciato dal policlinico Paolo Giaccone di Palermo. E, dopo l'iniziativa portata avanti con l'ematologia per la quale è stato attivato un percorso con la medicina generale, la telemedicina arriva tra gli ambulatori di medicina orale che offre consulti a distanza agli odontoiatri di Palermo, Agrigento, Trapani, Enna e Caltanissetta per le patologie odontostomatologiche. Il servizio è gestito da Olga Di Fede e Giuseppina Campisi attraverso uno spin-off (GOforMed) dell’università degli studi di Palermo e permette agli odontoiatri di inviare una richiesta di consulto attraverso la App DoctOral (scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet), allegando una foto scattata in diretta al cavo orale del paziente o precedentemente acquisita e dettagliando il loro quesito.

"Attraverso DoctOral possiamo fornire ai nostri colleghi odontoiatri un ausilio per l’inquadramento clinico delle lesioni del cavo orale - spiega Giuseppina Campisi, responsabile della medicina orale - che permetterà di selezionare solo i casi che necessitano di essere visitati in urgenza presso l’ambulatorio di Medicina orale, nel rispetto delle direttive nazionali e regionali e della circolare aziendale che ha sospeso le visite e le prestazioni ambulatoriali, tranne che per le urgenze e i pazienti oncologici. Per tutti i pazienti, già presi incarico presso la struttura, è attivo il contatto email medicinaorale@odonto.unipa.it".

Ma c'è di più. Perché in questo particolare momento in cui l'intero sistema sanitario è al collasso per affrontare al meglio l'emergenza covid-19 e in cui vengono erogate solamente prestazioni urgenti o non differibili, anche la chirurgia plastica, diretta da Adriana Cordova, mette a disposizione un servizio per consulti e informazioni sul referto istologico, inviando un email a chirurgiaplastica@policlinico.pa.it. "Invitiamo i nostri pazienti a non venire in ospedale, se non per emergenze reali e a rivolgersi al proprio medico di famiglia per le medicazioni o la rimozione dei punti di sutura - dice Sara Di Lorenzo, dirigente medico di chirurgia plastica che ha proposto l’iniziativa - Tramite mail sarà possibile avere informazioni sugli esami istologici effettuati o avere risposte a domande, dubbi o perplessità sul decorso post operatorio o sul follow-up. Siamo consapevoli che il rapporto medico-paziente non può essere sostituito in alcun modo dal pc, ma vogliamo dare la possibilità ai nostri pazienti di usufruire di un servizio di consulenza telematica e poter garantire, per quanto possibile, la continuità assistenziale anche in un momento di emergenza come questo".