Paola Cortellesi, la "Waterloo" del Napoleone di Ridley Scott

Neanche un Imperatore è riuscito a spodestare, dal primo posto, l'inattaccabile Paola Cortellesi che, domenica, ha raggiunto, col suo C'e ancora domani, quota 23.908.728 euro. Un successo impensabile, clamoroso, del quale si parlerà a lungo. Che sembra non arrestarsi ancora visto che, nell'ultimo fine settimana, ha incassato altri 3.230.663 euro, cifra che tanti film non si sognano nemmeno al debutto. Ormai, è una valanga inarrestabile, un «must see» che ha coinvolto milioni di italiani. Anche Ridley Scott, col suo controverso Napoleon, ha dovuto alzare bandiera bianca, accontentandosi, all'esordio, del secondo posto, con 2.923.354 euro. Sul risultato dell'epica biografia di Bonaparte hanno pesato, probabilmente, alcune critiche negative che hanno bocciato un titolo che ha il torto di aver voluto dare un colpo al cerchio e uno alla botte. Ovvero, accontentare il pubblico maschile e femminile, alternando le scene di battaglie (meravigliose) alla storia d'amore con Giuseppina (alla lunga, noiosa e ripetitiva), ma senza un equilibrio apprezzabile. Quarta posizione e 539.238 euro per un'altra novità, ovvero il convincente Cento Domeniche, di e con Antonio Albanese, con protagonista un operaio che perde tutti i suoi soldi per colpa del crack di una banca. Fa piacere che, in classifica, con un colpo di reni finale, sia entrato, decimo (89.872 euro) il bel film d'animazione Mary e lo spirito di mezzanotte (recuperatelo con i vostri bimbi), firmato da Enzo D'Alò. Lasciando fuori, dalla top ten, per pochi euro, il meno convincente La Chimera, di Alice Rohrwacher.