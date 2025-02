Al Park Hyatt cocktail di S. Valentino con rose rosse disidratate

Ascolta ora 00:00 00:00

E anche quest'anno ci siamo. E pure questa volta, a chi proprio non riuscirà a evitare la tassa San Valentino, non resta che consigliare di apparecchiarsi una serata indimenticabile: almeno alle voci locale, cibo e alcol. Se poi arriverà anche altro tanto meglio, altrimenti resteranno comunque negli occhi e nelle papille, ad esempio, le sensazioni del Park Hyatt Milano, il cinque stelle tra Piazza Duomo e Galleria Vittorio Emanuele II che per l'occasione ha deciso di organizzare carte e menù griffati.

Partenza, o anche intera serata, al «Mio Lab» il raffinato cocktail bar che sul bancone mette il «Baciami ancora», drink d'autore realizzato con Campari Bitter, Cocchi storico, Chambord, Drops Bitter al cioccolato, servito su un tumbler basso con ghiaccio XL. Drink dai sentori di lampone, floreale e gentile, al quale non mancano per l'occasione tre rose rosse disidratate e, in abbinamento, le originali creazioni gastronomiche. Per proseguire o in alternativa, visita al rombante chef, viste le sue precedenti esperienze, Guido Paternollo (nella foto) che ha studiato un menù degustazione esclusivo da sei lussuose portate. Si mollano gli ormeggi contaminando mare e terra con la Capasanta, foie gras e prezzemolo. Si esce dal porto con la Triglia, lardo di Colonnata, sedano, vino rosso e lo Spaghetto alla chitarra cotto in estrazione di zuppetta di pesce allo zafferano. Si naviga con le note marine del Risotto agli agrumi, gamberi rossi marinati, pepe rosa e di Cayenna e si prende il largo con il gusto fumè dell'Aragosta cotta ai carboni, radicchio tardivo, champignon, aceto balsamico. Ritorno in porto con il Soufflé al cioccolato e sorbetto ai frutti rossi. Nel bicchiere una bottiglia di Champagne Vilmart & Cie Premiere cru, Grand reserve brut.

Per chi, invece, preferisce cenare sotto le stelle con musica dal vivo, alla Cupola si serviranno tre portate: Tartare di tonno rosso, insalatina invernale di finocchio e arancia

sanguinella; Risotto cacio e pepe, cruditè di gambero rosso e per chiudere tra croccante e cremoso c'è il Cioccolato croccante, caramello salato, sorbetto al cassis. E così, tutto sommato, anche un San Valentino ci può stare.