Alla Camera il forum sulla transazione energetica organizzata dalla Cassa di previdenza dei ragionieri ed esperti contabili

“L’Accordo di Parigi risale al 2015 e, da allora, alcune condizioni sono profondamente cambiate. Ci sono elementi positivi, ma la sicurezza energetica resta centrale e strategica per ogni politica futura. Analizzando la produzione energetica tra il 2 e il 3 ottobre, emerge che il 32% proviene dal fotovoltaico, il 21% dall’eolico e il 13,8% da centrali turbogas, con solo il 9% del potenziale a gas utilizzato. Nello stesso periodo, la Spagna ha prodotto il 14% da gas, sfruttando il 16% della potenza disponibile. Questo dimostra che l’Italia può sostenere picchi elevati di domanda energetica, confermando una capacità di risposta significativa. Il percorso verso gli obiettivi procede, anche se con difficoltà dovute alle mutate condizioni internazionali, in primis la guerra. Gli incentivi sono utili, ma non ancora abbastanza incisivi per generare un cambio strutturale. I veicoli elettrici funzionano bene in città, ma servono anche trasporti alternativi come car sharing e pooling. Parallelamente, va affrontato il tema della combustione per il riscaldamento, semplificando la burocrazia”. Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, parlamentare di Forza Italia in Commissione Finanze a Montecitorio, nel corso del Cnpr forum “Transizione energetica: progressi e sfide di un percorso a ostacoli” promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca.

“L’obiettivo europeo è raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 - ha sottolineato Luciano D’Alfonso (Pd), vicepresidente della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico -, azzerando le emissioni di gas serra, in linea con l’Accordo di Parigi del 2015, che mira a contenere l’aumento della temperatura globale entro due gradi. Sebbene in ritardo, l’Europa ha già conseguito una riduzione del 37% delle emissioni di CO₂ rispetto al 1990, principali responsabili del riscaldamento globale. Se questo trend sarà mantenuto, sarà possibile arrestare l’innalzamento della temperatura. Nonostante il ritiro degli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi, l’Europa - quarto emettitore mondiale dopo le nazioni cinese, americana e indiana - può assumere un ruolo guida nella transizione ecologica e influenzare gli altri grandi attori globali. La Cina, ad esempio, punta alla neutralità climatica entro il 2060. Per sostenere questo percorso, l’UE ha adottato diverse misure. Tra queste, spicca il Fondo sociale per il clima, che dal 2026 metterà a disposizione 86,7 miliardi di euro per sostenere famiglie vulnerabili e microimprese. Sono risorse che non possiamo sprecare, anche con una revisione più efficace dei bonus”.

Secondo Alessandro Colucci, (Noi Moderati), segretario di presidenza della Camera, “il termine transizione implica la capacità di adattare la realtà all’obiettivo di abbandonare gradualmente la produzione di energia da fonti fossili per orientarsi verso quelle rinnovabili. Per questo ho creato un intergruppo parlamentare per lo sviluppo sostenibile, con l’intento di superare sia il negazionismo dei problemi ambientali sia l’ideologismo ambientalista, puntando su una terza via: restare un Paese produttivo, ma con grande attenzione all’ambiente. Serve un mix energetico equilibrato che comprenda rinnovabili, nucleare e idrogeno verde. Se sapremo sviluppare progressivamente queste fonti, potremo garantire all’Italia una vera autonomia energetica, con una significativa riduzione dei costi, grazie al minor ricorso alle importazioni e alla possibilità di determinarne direttamente i prezzi. L’Italia è già oggi tra i principali innovatori in campo energetico, sia per i progetti in corso sia per la capacità di sviluppare soluzioni tecnologiche avanzate. Tuttavia, è necessaria una revisione degli strumenti a livello europeo per accompagnare efficacemente questa transizione”.

Sulle criticità si è soffermato Francesco Mari, deputato di AVS in Commissione Parlamentare per le Questioni Regionali: “I dati sulla transizione energetica sono incoraggianti, perché mostrano una crescita costante, ma con ogni probabilità non riusciremo a raggiungere pienamente gli obiettivi fissati. L’uscita degli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi è una pessima notizia, che rende ancora più complesso il percorso verso i traguardi climatici. L’auspicio è che l’Europa mantenga la rotta, ma l’impressione è che il governo italiano non stia facendo abbastanza per contribuire in modo deciso a questo processo. Stiamo procedendo nella direzione sbagliata e serve l’impegno di tutti: il mancato raggiungimento degli obiettivi mette a rischio il futuro del Pianeta. Sulla transizione ecologica si è costruita una narrazione distorta: si è voluto far credere che l’abbandono dei combustibili fossili e la spinta verso l’elettrico avrebbero pesato solo su famiglie e piccole imprese, ma non è così. In realtà, l’Italia rischia di perdere questa sfida strategica. Basti pensare alla situazione dell’industria automotive: se non cambiamo rotta, la mia previsione è che entro tre anni saremo completamente fuori mercato”.

Nel corso del dibattito, moderato da Anna Maria Belforte, il punto di vista dei professionisti è stato espresso da Sabatino Broccolini, commercialista e revisore legale dell’Odcec di Teramo: “La questione della transizione energetica è legata a doppio filo a quella dell’innovazione e della competitività delle imprese. L’Italia non può consentirsi di arretrare su queste tematiche e bisogna prima di tutto garantire anche alle piccole e medie aziende di essere protagoniste di questo cambiamento epocale. Occorrono misure concrete a supporto degli imprenditori che devono necessariamente rimanere competitivi sui mercati. Un obiettivo non facile da raggiungere per il quale noi professionisti possiamo offrire un contributo fondamentale”.

Le conclusioni sono state affidate a Paolo Longoni, consigliere dell’Istituto nazionale Esperti contabili: “La questione non è del tutto bene accetta non solo alla politica ma anche ai cittadini. Entro il 2035 devono essere eliminate le emissioni derivanti da fossili questa è la norma europea alla quale occorre adeguarsi. Un tema totalmente ignorato riguarda la riconversione di una casa.