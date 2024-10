Via libera a procedere contro Calenda: decisivo al Senato il voto del "campo largo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Nello stesso giorno in cui Giuseppe Conte ha annunciato l'indisponibilità ad allearsi con Renzi anche in Emilia e in Umbria e la conseguente fine del "campo largo", i pentastellati si sono ritrovati a votare insieme ai democratici e ai renziani contro Carlo Calenda. Ieri, infatti, la Giunta delle elezioni e immunità del Senato ha dato il suo via libera a procedere contro l'insindacabilità delle affermazioni che il leader di Azione aveva rivolto nei confronti dell'ex ministro di Giustizia e attuale sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

" Non ha alcun senso fare una lista che include movimenti che andranno in gruppi politici europei diversi. Non ha alcun senso portarsi dietro, sia pure per interposta persona, Cuffaro, Cesaro e Mastella. La cultura della mafia è l'opposto dei valori europei ", scrisse Calenda su X rivolgendosi a Emma Bonino nel pieno della campagna elettorale per le Europee. Il rifiuto del leader di Azione ad aderire alla "lista di scopo" promossa dalla storica leader radicale, Stati Uniti d'Europa, è stato decisivo per la sconfitta dei centristi alle Europee che non hanno raggiunto la soglia di sbarramento del 4%. Ma questo ha lasciato degli strascichi importanti e stupisce come, ieri, il campo largo sia magicamente risorto solo per danneggiare Calenda. Mentre il centrodestra si è astenuto, le opposizioni hanno in pratica votato in favore di Clemente Mastella che oggi ringrazia e scrive: "Calenda in un tweet, che resta un archetipo del peggior bullismo mediatico, accostò il mio nome alla mafia: da ex Ministro della Giustizia avevo il dovere morale di querelare. Avendo la cultura cattolica del perdono, avevo detto di essere pronto a ritirare la querela in cambio di scuse sincere. Non sono mai arrivate. Invece ho letto solo giustificazioni e goffi tentativi di negare l'evidenza della grammatica: è segno di arroganza".

La scelta delle forze d'opposizione è difficile da comprendere, soprattutto quella del M5S. Conte non ha alcuna difficoltà ad allearsi con Calenda, sebbene l'ex ministro del Mise sulle grandi opere e sui temi della giustizia abbia idee molto simili a quelle del leader di Italia Viva. Ma non solo. Azione sostiene il centrodestra in Calabria, in Piemonte e in Basilicata, ma per Conte questo non è un problema tant'è vero che pentastellati e calendiani saranno alleati in tutte e tre le Regioni in cui si andrà al voto: Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna. Una scelta, quest'ultima, che ha comportato la fuoriuscita da Azione di parecchi parlamentari che sono ritornati nel centrodestra: da Costa alla Gelmini, dalla Carfagna alla Versace e non solo.

Calenda, che ha sempre negato di voler entrare nel fu 'campo largo', ha comunque pagato un caro prezzo per la scelta di campo fatta a livello locale eppure ieri si è trovato contro non solo l'odiato Renzi, ma anche i pentastellati di Conte che, a sua volta, detesta Renzi. Ed è ben strano che nessuno nel centrosinistra si ponga il problema di Calenda che, oltre ad aver sparato a zero contro il fu campo largo, non ha appoggiato nessuna delle tre campagne referendarie: Jobs act, autonomia differenziata e cittadinanza.

"Noi non abbiamo firmato il referendum

perché c'è un alto rischio che una sconfitta di larga misura dei quesiti referendari renda immodificabili le leggi sulla cittadinanza e sull'autonomia che invece noi avversiamo e vogliamo cambiare".

A tal proposito il leader di Azione su X ha spiegato:- spiega citando uno studio secondo cui l'affluenza non raggiungerà il 40% -