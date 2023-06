La Camera commemora Berlusconi. "Fino all'ultimo ha lottato per un Paese migliore"

Articolo in aggiornamento

Oggi alla Camera è il giorno della commemorazione per Silvio Berlusconi. In Senato la seduta si è svolta lo scorso martedì in un clima di grande commozione, che ha visto la partecipazione di tutti i gruppi parlamentari anche se in modalità diverse. Il Movimento 5 stelle, così come a Palazzo Madama, ha dichiarato che prenderà parte alla seduta ma non darà il suo contributo, rimanendo in silenzio a differenza di altri gruppi di opposizione che si sono iscritti per effettuare un intervento.