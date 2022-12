Copasir, il dem Guerini è stato eletto presidente

La partita del Copasir è arrivata al termine. Dopo giorni di liti e discussioni animate nell'opposizione, si è finalmente insediato il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica la cui guida spetta ai partiti che sono al di fuori della maggioranza di governo. Come presidente è stato eletto Lorenzo Guerini, deputato del Partito democratico, che ne era già stato al vertice nella prima parte della scorsa legislatura. Il suo vice è Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia. Il renziano Ettore Rosato è stato eletto segretario.

Il Copasir si è insediato

Il Copasir è formato da cinque senatori e altrettanti deputati. I componenti sono per metà di maggioranza e per metà di opposizione. Guerini ha ricevuto il consenso da parte di tutti i partiti di maggioranza e di opposizione. Una sola la scheda bianca e dovrebbe essere proprio quella dell'ex ministro della Difesa. Il deputato Donzelli ha parlato di " clima serenissimo " e ha confermato che c'è stata un'espressione " netta " del Comitato, a larga maggioranza, sull'ufficio di presidenza: " Ora iniziamo a lavorare ".

Le liti tra M5S e Pd

Il responso fotografa una situazione certamente tranquilla per il voto del Copasir, ma non si può dire lo stesso per i rapporti tra i partiti dell'opposizione. Infatti c'è chi non si è esentato dal tirare frecciatine al Movimento 5 Stelle. È il caso del dem Enrico Borghi che sul proprio profilo Twitter, oltre a rivolgere gli auguri a Guerini, ha lanciato una stoccata al presidente dei grillini: " Con oggi, mi appunto sul petto la medaglia al valore virtuale conferitami dall'ostracismo di Conte nei miei confronti ".

Auguri a @guerini_lorenzo , nuovo presidente del #Copasir. Farà bene, e l’ho votato perché nei partiti seri si fa così. Con oggi, mi appunto sul petto la medaglia al valore virtuale conferitami dall’ ostracismo di Conte nei miei confronti. — Enrico Borghi (@EnricoBorghi1) December 6, 2022

Nei giorni scorsi il dibattito è stato molto acceso tra M5S e Partito democratico. Il 30 novembre era slittata la seduta che avrebbe dovuto eleggere il presidente, il vicepresidente e il segretario del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. È stato necessario un ulteriore confronto nell'opposizione in seguito allo stallo che si era creato. Nello specifico si erano registrate delle resistenze da parte dei 5 Stelle, che puntavano alla tenuta complessiva dell'accordo che prevede la presidenza della Vigilanza Rai ai grillini.

La Vigilanza Rai