Dl sicurezza al voto finale, caso in Aula: senatori per terra. Lavori sospesi

Sul Decreto Sicurezza, il governo ha posto la fiducia anche al Senato. A chiederla è stato Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento. Il voto è previsto questa mattina alle 12 dopo le dichiarazioni di voto dei rappresentanti dei gruppi. Mentre le opposizioni lo definiscono "decreto Repressione" in via propagandistica, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, difende la ratio di questo provvedimento e ribadisce, se ce ne fosse bisogno, che non è e uno è mai stato un attacco alla libertà e alla democrazia. " Io credo che non c'è nessuna penalizzazione della libertà di manifestazione nessuna compressione a meno che non si voglia intendere per libertà di manifestazione del pensiero anche la libertà di appiccare incendi alle macchine che si trovano lungo i percorsi dei cortei, devastare le vetrine dei negozi, saccheggiare i negozi stessi aggredire le forze di polizia ", ha dichiarato il ministro intervenendo a Sky TG24 Live In Milano.

Ma dalle opposizioni continuano con la martellante contrapposizione al Decreto, fornandone i contorni in modo tale che sembri un provvedimento antidemocratico. " Non c’è nessuna emergenza di ordine pubblico da affrontare: c’è solo il bisogno di alimentare la propaganda della paura. Ma la sicurezza non si costruisce con l’autoritarismo, bensì rafforzando il welfare, il lavoro stabile, la scuola e la sanità pubblica ", ha dichiarato Enza Rando, responsabile della legalità e del contrasto alle mafie nella segreteria nazionale del Partito Democratico, intervenendo in Aula. Tutte soluzioni che il Pd al governo non è mai riuscito a trovare o ad attuare. Dalle opposizioni si è alzata la protesta in Aula anche perché non è previsto l'esame degli emendamenti: ne sono stati presentati 933 da parte delle opposizioni, che non verranno analizzati.

E così è scoppiata la protesta: i senatori del Pd, M5S e di Avs hanno inscenato un sit-in sedendosi al centro dell'Aula di Palazzo Madama e dando le spalle ai banchi del governo. Una manifestazione che vuole richiamare quella di Ultima generazione, e non solo, contro il decreto che inasprisce le pene per i manifestanti che occupano le strade: si passerà dall'illecito amministrativo al penale.

La protesta è stata accompagnata dallo slogan "vergogna, vergogna".

