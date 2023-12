Gasparri spegne le polemiche sul Mes: "Non accettiamo lezioncine su Berlusconi"

Lite tra Italia Viva e Maurizio Gasparri. I renziani partono all'attacco per "una frase ingiuriosa" che il capogruppo di Forza Italia avrebbe pronunciato nei confronti di Matteo Renzi e, per bocca del capogruppo Enrico Borghi, chiedono al presidente Ignazio La Russa di intervenire.

Gasparri avrebbe pronunciato la "frase ingiuriosa" mentre Renzi, rivolgendosi ai senatori azzurri, sostiene che il voto di astensione sul Mes "tradisce la vostra storia e le scelte europeiste di Silvio Berlusconi". Il leader di Italia Viva dice di capire "l'imbarazzo di Gasparri " perché i forzisti stanno "tradendo l'eredità politica di Silvio Berlusconi" . Renzi, a quel punto, interrompe il suo discorso e chiede di recuperare il tempo che "la volgarità e la maleducazione di Gasparri mi ha sottratto". Poco dopo prende la parola Borghi invocando l'intervento di Ignazio La Russa che replica: "Il presidente Renzi ha chiesto un esame della ripresa televisiva, la faremo e se Renzi riterrà potrà intervenire a fine seduta per fatto personale. Ma faremo comunque l'esame per valutare eventuali, eventualissimi provvedimenti".



Il capogruppo degli azzurri, Gasparri, si è poi scusato per le sue "frasi inopportune", ma ha aggiunto: "Non mi scuso di dover dire la verità, perché Silvio Berlusconi a dicembre 2020 disse 'non voterò la riforma del Mes perché non ci facciamo dettare le scelte da altri". Il senatore azzurro ha poi ricordato il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, "un europeista tra i più noti", ha sempre detto che " il Mes così non va perché c'è una mancanza di democrazia e che serve un controllo del Parlamento europeo ".