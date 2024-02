"I sindaci del Pd hanno una risposta ma dall'altra parte politica". Renzi sferza i dem sull'abuso di ufficio

Articolo in aggiornamento

Matteo Renzi ha preso la parola in Senato per richiamare alle proprie responsabilità i "colleghi" del Partito democratico. "Gli amministratori del Pd, sindaci del Pd, assessori del Pd, da anni chiedono al Pd, quando ero ancora io nel Partito democratico", di cambiare le norme sull'abuso di ufficio e il traffico di influenze. Il fatto che in quest'Aula il Pd abbia scelto di sostenere le tesi di Scarpinato e non dei sindaci del Pd mi impone di prendere la parola per dire che in questo Paese i tanti sindaci e amministratori del Pd hanno una risposta alle loro richieste, peccato che arrivi dall'altra parte politica", ha detto il senatore.