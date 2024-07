Niente convegno alla Camera per l'avvocato anti-Segre

Ascolta ora 00:00 00:00

Nicola Quatrano non parteciperà al convegno sul confitto israelo-palestinese previsto alla Camera per martedì. Troppe le polemiche scaturite dal tweet del 16 marzo scorso in cui l'avvocato aveva pubblicato una foto della senatrice a vita, Liliana Segre, sopravvissuta all'Olocausto, accompagnata dal brano di Laurent Guyénot dal titolo "La psicopatia biblica di Israele".

Un gesto subito stigmatizzato dai deputati Laura Boldrini (Pd) e da Franco Mari (Avs), membri dell'Intergruppo per la pace tra la Palestina e Israele che hanno definito definito la loro partecipazione al convegno "incompatibile" con quella di Quatrano. La grillina Stefania Ascari, anche lei membro dell'Intergruppo, ha espresso la sua solidarietà alla Segre soltanto oggi ma, in una nota, non ha perso occasione di attaccare FdI. "Nel mondo al contrario in cui viviamo dobbiamo leggere l"onorevolè Giovanni Donzelli accusare di antisemitismo chi chiede anche alla senatrice Segre di prendere una posizione più netta contro la carneficina a Gaza", ha detto la parlamentare ricordando le frasi antisemite pronunciate dai ragazzi di Gioventù Nazionale, la giovanile di FdI e affermando che "la strumentalizzazione dell'antisemitismo da parte di chi cerca soltanto di mistificare la realtà e distogliere l'attenzione dalle ombre del proprio partito è patetica e vergognosa".

Frasi che hanno scatenato l'indignazione dei meloniani. Lucio Malan, capogruppo di Fdi al Senato, si è detto "allibito" dalle parole della pentastellata e ha chiesto al leader del M5S Giuseppe Conte di dire intervenire. Anche il suo omologo alla Camera, Tommaso Foti, ha dichiarato che il silenzio di Conte "è peggio delle farneticazioni di Ascari". Il senatore meloniano Raffaele Speranzon, membro della Commissione straordinaria intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza, ha attaccato la Ascari che "invece di scusarsi e prendere le distanze dalle deliranti e offensive parole di Quatrano verso la senatrice a vita Segre, si avventura nel dare lezioni a Fratelli d'Italia" e che "addirittura giustifica Quatrano" chiedendo inoltre alla Segre "di prendere una posizione netta verso quanto sta accadendo a Gaza".

: "Come mai il capo dei 5Stelle non parla? Lui che stranamente è sempre loquace quando deve fare il maestrino con gli altri, adesso rimane zitto".

"Non è che questo silenzio significa che è d'accordo con la Ascari? Attendiamo di sapere qual è la verità".

Speranzon, infine, si chiedeE, poi, aggiunge: