"È oggetto di approfondimenti". L'imam di Bologna già all'attenzione delle autorità

Il contrasto alle forme di terrorismo nel nostro Paese è particolarmente sviluppato e ramificato in molti ambiti e le radici profonde del contrasto alla criminalità organizzata hanno una lunga tradizione nel nostro Paese. Con l'esplosione del nuovo conflitto in Medioriente, il rischio, che solo in apparenza era sopito, si è riaffermato con tutta la sua forza e anche nel nostro Paese sono emersi soggetti borderline, che meritano di essere tenuti sotto controllo. Il rischio di radicalizzazione è forte, in Italia come in Europa, e i centri culturali islamici sono tra i luoghi maggiormente a rischio. Per l'imam di Bologna, Zulfiqar Khan, che si era detto orgogliosamente "estremista islamico" e aveva parlato di jihad per tramite dei suoi sermoni, è stata portata all'attenzione del ministero dell'Interno un'interrogazione parlamentare per chiedere se potessero essere presi in considerazione dei provvedimenti.

All'interrogazione ha risposto il sottosegretario di Stato al ministero dell'interno, Nicola Molteni, spiegando che nel contesto della " capillare attività info-investigativa, condotta dalla citata Direzione e dalle predette D.I.G.O.S, tesa alla continua ricerca di elementi che possano essere sintomatici di un rischio per la sicurezza dello Stato " rientrano " gli approfondimenti condotti sul conto del cittadino pakistano Zulfiqar Khan, entrato in Italia nell’agosto del 1995 e attualmente titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo per motivi di lavoro autonomo ". Colui comunemente noto come imam di Bologna, si legge ancora, " risulta essere presidente dell'associazione culturale islamica "Iqraa" sita a Bologna e, nella veste di 'esperto' dei precetti della religione islamica, partecipa a numerosi incontri (anche televisivi), dove non di rado ha esternato posizioni intransigenti riguardanti tematiche sull’occidente, sull'omosessualità, sul ruolo della donna e, dopo gli attacchi del 7 ottobre, anche sul popolo palestinese e sul Governo israeliano, manifestando apprezzamento per le azioni condotte da Hamas ".

Proprio queste esternazioni, prosegue la risposta, " hanno già formato oggetto di informativa all’Autorità Giudiziaria, volta a consentire a quest’ultima di effettuare le proprie valutazioni in ordine all’eventuale rilevanza penale dei contenuti espressi ". Sarah Kelany, intervenendo alla Camera, si è detta " pienamente soddisfatta " della risposta proveniente dal ministero dell'Interno, sottolineando come le esternazioni fatte da Khan siano in grado di " sobillare sentimenti di odio antisemita che abbiamo il dovere di estirpare senza tentennamenti ". Khan, prosegue Kelany, dopo il 7 ottobre ha calcato ancora più la mano sull'aggressività. E dopo quella data l'antisemitismo è come esploso dopo anni di repressione sotto il manto dell'antisionismo e del sostegno a Israele.

" Questo accade nel mondo delle università, nei comitati pro-Pal di cui alcune sigle, prima del 7 ottobre alcune sigle erano già in strada. È successo in molte manifestazioni che si sono susseguite ed è accaduto nel mondo della cultura in cui professori universitari hanno usato espressioni irripetibili su Israele, definendolo un 'bubbone da estirpare'.

E mondo della cultura in cui sedicenti scrittrice si sono sentite libere di affermare 'odio tutti gli ebrei'", dice ancora Kelany. In questo clima, lasciare capo aperto ai predicatori, non può che essere deleterio.