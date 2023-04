"È un ottimo esempio". Le donne dall'Iran promuovono il modello Italia

Le donne dall'Iran guardano con grande soddisfazione al modello Italia, apprezzato e promosso da chi ogni giorno lotta per affermare principi di autodeterminazione femminile. Ad aver riscontrato un grande successo è stato l'evento che si è tenuto alla Camera dei deputati, promosso da Elisabetta Gardini di Fratelli d'Italia, che ha fatto il giro del web e ha riscontrato un'ottima risposta da parte di diversi profili social che portano avanti la battaglia di civiltà in Iran.

L'evento alla Camera

Anche Maryam Rajavi, leader del Consiglio nazionale della resistenza iraniana, ha partecipato in collegamento alla conferenza stampa: il presidente del Consiglio nazionale della Resistenza iraniana ha rinnovato l'auspicio di costruire un Paese " libero dal passato dittatoriale monarchico e con un futuro basato sul suffragio popolare " che renda l'Iran " una Repubblica democratica " a tutti gli effetti. Un risultato da raggiungere ad esempio attraverso la parità di genere, l'autonomia delle minoranze etniche e l'abrogazione della pena di morte.

Elisabetta Gardini, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera e promotrice dell'evento, ha sottolineato la necessità di mettere dei paletti e ha rimarcato il ruolo importante che la resistenza iraniana porta avanti " per restituire la libertà a un popolo adesso fortemente vessato ". Per l'esponente di FdI è dunque necessario prendere atto e riconoscere che dall'altra parte " c'è un regime dittatoriale che usa la religione per giustificare la propria azione ".

Sono intervenuto alla conferenza stampa alla Camera, organizzata dall'onorevole Elisabetta Gardini di @FratellidItalia, per chiedere un nuovo approccio sull'Iran. È necessaria una politica di sanzioni europea, bisogna dare un segnale forte e inequivocabile. pic.twitter.com/QX9iU3NO9Y — Andrea Di Giuseppe (@adg_iovoto) April 12, 2023

Il meloniano Andrea Di Giuseppe ha tenuto un intervento durissimo e ha bollato il governo iraniano come " canaglia ", invitando l'Unione europea a mettere in campo delle sanzioni al fine di " dare un segnale forte e inequivocabile ". Anche Emanuele Pozzolo ha preso parola: per il deputato di Fratelli d'Italia non si può più perdere tempo e bisogna agire tempestivamente per passare all'azione grazie a una politica estera occidentale " con la schiena dritta per affrontare il problema e aiutare il popolo iraniano ".

I ringraziamenti dall'Iran

Il video dell'intervento di Di Giuseppe è stato subito estrapolato ed è stato condiviso da molti account, che hanno rilanciato con forza le parole utilizzate dal deputato di Fratelli d'Italia. In sostanza è diventato un manifesto dei gruppi per la liberazione dell'Iran: è stato tradotto in diverse lingue, ricevendo attestati di stima e ringraziamenti per la dura presa di posizione e la descrizione dei fatti.

The Italian Senate's majority support for the Iranian uprising and Resistance, and rejection of all forms of monarchical and religious dictatorship, is a prime example of European elected officials embracing the programs of the Iranian Resistancehttps://t.co/DVox23Kj6S… — Maryam Rajavi (@Maryam_Rajavi) April 12, 2023