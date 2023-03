La mossa del centrodestra sul Qatargate

È stata approvata alla Camera la mozione unitaria del centrodestra sul “Qatargate” che impegna il governo a “costituirsi come parte civile nel procedimento penale”.

Questa mozione è volta “ a sostenere ogni iniziativa utile al contrasto della corruzione e una necessaria regolamentazione delle attività di lobby” nelle varie sedi europee. Ma non solo. Il governo intende " agire, nelle sedi opportune e se del caso secondo le procedure previste dalla giurisdizione belga, al fine di costituirsi come parte civile nel procedimento penale in essere, per la salvaguardia e tutela dell'immagine dell'Italia nel contesto internazionale ".

Nel corso della discussione, il deputato azzurro Alessandro Battilocchio ha precisato: “Per Forza Italia, ovviamente, rimane ferma la presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato per tutte le persone già coinvolte nell'inchiesta e per quelle che eventualmente vi entreranno in futuro, nonostante il quadro indiziario di un certo rilievo, con montagne di soldi in contanti ritrovati appartamenti o dentro una valigia". Al netto di questo, secondo il deputato forzista, è bene “capire, a livello politico e magari di procedure parlamentari relative all'Europarlamento, che cosa non ha funzionato e perché".

Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera e primo firmatario della mozione, ha espresso la sua soddisfazione per l'esito del voto e ha ribadito che Questa vicenda danneggia la credibilità del nostro Paese e ha aggiunto: "Qualora l'inchiesta Qatargate in corso a Bruxelles dovesse confermare il coinvolgimento di alcuni parlamentari europei eletti nelle liste del Partito democratico, è bene chiarire che l'Italia non farà sconti a nessuno" . E ha concluso: " Rimane un mistero il motivo per cui il Pd non abbia votato a favore".