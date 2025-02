Santanché, opposizioni in aula per discutere la sfiducia

Daniela Santanchè alla direzione nazionale di FdI a Roma

È iniziata alla Camera la discussione generale sulla mozione di sfiducia alla ministra Daniela Santanchè presentata dalle opposizioni. Sono solo sette gli iscritti a parlare, tutti del centrosinistra, ma nell'emiciclo semivuoto di Montecitorio spicca la presenza sia della segretaria del Pd Elly Schlein sia del leader dei Cinquestelle Giuseppe Conte.

Il compito di illustrare la mozione di sfiducia, sottoscritta anche dalle capigruppo di Pd e Avs, Chiara Braga e Luana Zanella, è stato affidato alla pentastellata Vittoria Baldino che ha esordito: "Lei, ministra Santanchè, è un conflitto di interesse che cammina" . Che, poi, si è chiesta: "Che deve fare un ministro per lasciare il proprio posto?". E ha aggiunto: "Meloni, durante la campagna elettorale, diceva che la politica deve stare un passo avanti, dare il buon esempio. Questa vicenda la chiama in causa". Secondo Baldino, la Santanché "non avrebbe nemmeno dovuto essere nominata" e ora si dovrebbe dimettere "perché la sua permanenza rappresenta disonore per istituzioni che rappresenta, per le imprese che rappresenta e per il Paese intero". La deputata pentastellata avverte la maggioranza: "Non saremo qui a fare i vostri inutili idioti, non è semplicemente una discussione generale su una mozione di sfiducia ma sulla credibilità e dignità delle nostre istituzioni".

spudoratamente mentito in Parlamento" e di non aver alcuna "

dignità di sedere tra quei banchi". Santanché, infatti, è presente in Aula, seduta nei banchi del governo accanto ai ministri

Ciriani e Musimeci. Nella fila sottostante i sottosegretari Gemmato e Vannia Gava.

La deputata Cinquestelle accusa il ministro del Turismo di aver "