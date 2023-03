Migranti, Meloni inchioda la sinistra: "Mette in discussione l'onore dell'Italia per i suoi fini"

Per gli osservatori politici, il question time alla Camera di oggi è stato un appuntamento imperdibile, non tanto per le tematiche discusse quanto perché è stato il primo vero incontro parlamentare tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein in veste di segretario del Partito democratico. Prima dell'intervento del successore di Enrico Letta al Nazareno, però, il presidente del Consiglio ha risposto all'interrogazione di Riccardo Magi, segretario di +Europa, in merito naufragio di un'imbarcazione carica di migranti al largo delle coste libiche.

La replica sul naufragio in Libia

" Finché ci saranno partenze su barche in pessime condizioni e con pessime condizioni meteo ci saranno perdite di vite. Bisogna investire sulle rotte legali, ed è esattamente il lavoro che sta facendo il governo. La nostra coscienza è a posto, spero che chi attacca il governo ma non dice una parola sugli scafisti possa dire lo stesso ", ha detto il presidente del Consiglio, dopo aver difeso l'operato della guardia costiera. Giorgia Meloni, infatti, si è detta stupita che " per fini politici si finisca per mettere in discussione l'onore e l'operato di persone che rischiano la vita tutti i giorni " per salvare vite umane e l'onore dell'Italia " che da sola affronta questo dramma offrendo strumento a chi vuole continuare a scaricare tutto su di noi ".

Fratelli d'Italia e Lega hanno applaudito Giorgia Meloni quando ha sottolineato che " le regole che ci sono oggi c'erano anche ieri ", citando un ufficiale della guardia costiera. In merito alle specifiche manovre su quell'evento, il premier ha sottolineato che " il tragico evento del naufragio di una barca affondata che ha portato alla morte di 30 dei 47 migranti a bordo, si è svolto area Sar di responsabilità della Libia ed è stato inizialmente coordinato dalle autorità libiche. L'Italia ha poi assunto il coordinamento una volta ricevuta la comunicazione dell'impossibilità da parte delle autorità libiche di impiegare mezzi e su esplicita richiesta delle stesse ".

La replica sulla transizione ecologica

Sull'interrogazione dell'onorevole Angelo Bonelli, incentrata sulla transizione ecologica e ambientale, il premier ha ribadito questo governo non è animato da " pericolosi negazionisti climatici ". Partendo da questo presupposto, nel rispetto degli impegni presi sul clima " bisogna mantenere un approccio pragmatico e non ideologico ". Quindi, ha aggiunto: " Stiamo attivando una cabina di regia il governo considera il gas naturale come il vettore necessario a mantenere l'autonomia ". L'autonomia del nostro Paese dev'essere il perno del " progetto strategico di diventare l'hub enertegico sul Mediterraneo ".