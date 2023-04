Si sblocca lo stallo sulla Vigilanza Rai: il nuovo vertice è tutto al femminile

Finalmente il nodo relativo alla Vigilanza Rai è stato sciolto. Dopo mesi di stallo, tra veti incrociati e trattative che avevano rallentato tutto il processo, si è arrivati alla soluzione che ha consentito di uscire dal pantano: alla guida della Commissione parlamentare è stata eletta la senatrice grillina Barbara Floridia. L'esponente del Movimento 5 Stelle ha incassato 39 voti su 42 presenti. Nei prossimi giorni lascerà il ruolo di capogruppo del Movimento 5 Stelle a Palazzo Madama.

" È un grandissimo onore essere stata indicata. La Rai è l'industria culturale più importante del Paese, presente nella vita degli italiani da oltre settant'anni, ed è dovere di tutti, ciascuno per il suo ruolo, tutelarne sempre l'imparzialità, l'indipendenza e il pluralismo. Il ruolo della Rai deve essere sempre e comunque quello di agire nell'interesse pubblico e al servizio di tutti, sempre con obiettività e trasparenza ", ha dichiarato Floridia.

Vertici al femminile

I vertici della Vigilanza Rai in questa nuova legislatura sono tutti al femminile. Infatti gli altri incarichi, ovvero quelli di vicepresidenti, sono ricoperti da Augusta Montaruli di Fratelli d'Italia e da Maria Elena Boschi del Terzo Polo. Hanno ottenuto rispettivamente 16 e 19 voti. Due preferenze sono andate a Stefano Candiani della Lega, mentre sono state cinque le schede nulle.

Per le posizioni di segretari della Commissione sono stati eletti Stefano Candiani del Carroccio e Ouidad Bakkali del Partito democratico. Come fatto notare dall'Ansa, Floridia è la seconda donna alla guida della bicamerale: in passato la veste era stata ricoperta da Rosa Russo Iervolino, in carica precisamente dal 1985 al 1987.

Prima dell'inizio della seduta di insediamento era stata proprio Maria Elena Boschi ad annunciare l'intenzione di rispettare gli accordi e sostenere dunque la senatrice del Movimento 5 Stelle indipendentemente dalle scelte che avrebbero fatto i rappresentanti grillini per gli altri incarichi: " Per noi le Commissioni hanno rilevanza istituzionale e non sono una partita politica ".

Le reazioni alle nomine

In un tweet Giuseppe Conte ha rivolto gli auguri di buon lavoro a Floridia per il compito che sarà chiamata a svolgere. " Il pluralismo e il diritto dei cittadini a essere correttamente informati sono principi cardine della democrazia. Li tuteleremo con la massima determinazione ", ha assicurato il presidente del M5S. Gli ha fatto eco Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento alla Camera, secondo cui Floridia ha l'autorevolezza e la competenza necessarie per fornire " un grande contributo all'azienda e al diritto ad una corretta informazione per i cittadini ".

Buon lavoro a @FloridiaBarbara, eletta Presidente della Commissione di vigilanza Rai. Il pluralismo e il diritto dei cittadini a essere correttamente informati sono principi cardine della democrazia. Li tuteleremo con la massima determinazione. pic.twitter.com/11kGJ2DlFT — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) April 4, 2023