"Terzo mandato? Intesa tra Fi e Lega o Fdi non lo vota"

Il Senato diventa uno snodo centrale per il centrodestra. Oggi è atteso l'esame degli emendanti in commissione Affari costituzionali al Ddl consiglieri. Tra gli emendamenti attenzionati quello depositato martedì dalla Lega che introduce il terzo mandato per i governatori. La partita nel centrodestra è ancora aperta. La Lega punta a stanare gli alleati. Soprattutto il partito della premier Giorgia Meloni. Forza Italia non si smuove dal no: «Forza Italia rimane contraria al Terzo Mandato per principio e non per le persone interessate dalla discussione in corso» taglia corto il ministro degli Esteri e leader degli azzurri Antonio Tajani, in conferenza stampa al vertice Nato de L'Aia. A stretto giro arriva la replica del vicepremier leghista Matteo Salvini: «Ognuno voterà come crede».

Il nodo resta Fratelli d'Italia. Qualcosa però inizia a muoversi. L'emendamento leghista incassa il via libera sull'ammissibilità. Ma Giovanni Donzelli (nella foto) di Fdi chiude: «Senza intesa tra Fi e Lega, non lo votiamo».