Parliamo tanto di... Cesare Zavattini (ce n'è bisogno)

Prosegue la rassegna «Mai letti» (fino al 3 luglio) alla Biblioteca Nazionale Braidense: oggi nella Sala Lettura un altro dei cinque incontri inediti, programmati, tra dialoghi e letture, con Armando Torno e Massimiliano Finazzer Flory, introdotti dal direttore della Biblioteca Angelo Crespi. L'appuntamento è alle ore 18,30. Nell'ambito dell'incontro intitolato «Fare ciò che si ha» - con opere di riferimento che includono il suo Autoritratto - viene affrontata la figura di Cesare Zavattini (1902-1989), sceneggiatore, giornalista, commediografo, scrittore, poeta e pittore; Armando Torno introduce e dialoga con Luigi Mascheroni. Letture teatrali, come di consueto, affidate a Massimiliano Finazzer Flory tratte dai libri Diario cinematografico, Dite la vostra, Parliamo tanto di me, Io sono il diavolo e Ipocrita.

«C'è ancora un mondo dove buongiorno voglia davvero dire buongiorno? - dichiara Massimiliano Finazzer Flory - Partiremo da qui per pensare e rappresentare in questa suggestione di Miracolo a Milano Cesare Zavattini. Perché leggere Cesare Zavattini oggi significa adottare una teoria del pedinamento, inseguire la realtà seguendo le parole come impronte ma soprattutto vogliamo reimparare a sorridere con quella letteratura di cui Zavattini è maestro».

«Mai letti dichiara Angelo Crespi è una serie di incontri che mettono in luce alcuni autori presenti nei fondi della Biblioteca Nazionale Braidense. Mai letti perché i classici devono sempre essere letti di nuovo, riletti, in quanto mai letti fino in fondo. Un'occasione, dunque, per stimolare il lettore occasionale e gratificare il lettore forte, grazie all'interpretazione di Massimiliano Finazzer Flory, e la presenza di Armando Torno a cui spetterà di approfondire i temi con una serie di intellettuali e giornalisti delle Terze Pagine». L'evento sarà arricchito da immagini «pittoriche» di Zavattini, commentate da Marina Gargiulo, e dalla proiezione di due documenti filmati; uno dedicato a Zavattini in occasione della mostra del 2013 e l'altro «Un giorno a casa mia» (Rai Cultura).

Prossimi appuntamenti: 5 giugno «Alda Merini-A tutte le donne», opera di riferimento, Andrea Mantegna, «Cristo morto»; Armando Torno introduce e dialoga con Edoardo Castagna (Avvenire) e Armando Stella (il

Giorno). E 3 luglio «Umberto Eco-Lector in fabula», opera di riferimento, Giorgio de Chirico, «Le printemps de l'ingenieur». Torno introduce e dialoga con Mario Andreose. Letture teatrali sempre a cura di Finazzer Flory.