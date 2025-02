Via al restyling di via Pellico

Ascolta ora 00:00 00:00

Un intervento di 9 mesi, in superficie e nel sottosuolo, per ristrutturare e riqualificare via Silvio Pellico. Con la chiusura al traffico, il Comune ha avviato ieri il cantiere che prima delle Olimpiadi 2026 restituirà in ordine e con moderne infrastrutture di servizio la strada che collega piazza Duomo a via Santa Margherita, in parallelo alla Galleria. «Un intervento necessario, oltre che strategico per una strada nevralgica ed essenziale per commercianti, albergatori e visitatori» afferma l'assessore alle Risorse finanziarie Emmanuel Conte. L'intervento si svolgerà lungo i circa 150 metri della via e si articolerà in due fasi, di circa 4 mesi l'una. «Abbiamo condiviso con il Comune le preoccupazioni per i disagi legati ai lavori - spiega Pier Galli, consigliere delegato dell'associazione Salotto di Confcommercio Milano - sapendo che l'esito per tutti sarà il rinnovato prestigio di una via atteso da decenni». La prima fase riguarderà gli scavi e le opere nel sottosuolo, con la sostituzione integrale degli impianti dell'acquedotto e del gas, per circa 70 metri di condutture, e la posa di nuove reti, elettrica e in fibra ottica.

La seconda fase, in superficie, porterà al restyling con pavimentazione in porfido, nuovi arredi urbani, spazi e percorsi più ordinati per attività commerciali e carico e scarico. Durante i lavori sono previsti percorsi pedonali protetti che varieranno in base alle fasi ma saranno sempre assicurati, così come quelli per il trasporto delle merci.