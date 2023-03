"Un passo dal cielo" nel nome di Buscemi

E dopo Terence Hill, dopo Daniele Liotti, è toccato a lei. La stagione numero sette di Un passo dal cielo (in onda su Raiuno per la regia di Ernrico Ianniello e Laszlo Barbo) ha infatti soprattutto in lei, la sua novità. Siciliana, capelli biondi e penetrante sguardo azzurro, ex miss Italia, una bella grinta ammorbidita da un'intensa capacità espressiva: già vista in Il Paradiso delle Signore, I Medici e DOC, Giusy Buscemi è la nuova protagonista della serie ambientata fra i picchi immacolati e i laghetti nascosti del Cadore. «E forse proprio perché immersa nelle meraviglie di queste montagne spiega lei - non sento la responsabilità di essere il personaggio centrale di una serie così amata. La centralità delle nostre storie, lo abbiamo detto tante volte, è proprio delle Dolomiti: dei suoi paesaggi mozzafiato, e delle emozioni che trasmettono». Già presente nella stagione precedente, il personaggio della Buscemi (Manuela Nappi, agente di polizia e sorella del vice-questore Vincenzo, interpretato dallo stesso Ianniello) è col tempo cresciuto d'importanza: «Ora è diventata ispettrice, e in questa nuova veste ritorna, fra la sorpresa generale, nel paesino dove opera il fratello».

C'è infatti un segreto, dietro questo ritorno, che fa da motore a tutte le nuove vicende. «Naturalmente il fatto che ora, a guidare le inchieste sui vari casi, ci sia anche una donna, fornirà un diverso punto di vista, particolarmente femminile, sia allo sviluppo delle indagini che a quello delle trame familiari ad esse intrecciate - racconta la Buscemi -. Il punto di vista di Vincenzo, più maschile e pragmatico, talvolta si scontrerà con quello femminile, invece intuitivo e sensibile, della sorella. Natura e famiglia rimangono, in questo modo, temi centrali in Un passo dal cielo».

Rispetto al passato, in qualche modo, anche il personaggio di Manuela è cambiato: «È rimasta la sua empatia, che è sempre stata la caratteristica che la contraddistingue. Di nuovo c'è in lei una nuova consapevolezza. Se nella scorsa stagione Manuela era alla ricerca della propria indipendenza, in questa l'ha trovata ed è diventata determinata, tenace, volitiva. Perfino un suo nuovo look, capelli raccolti e giubetto di pelle rossa, sembra dimostrarlo».