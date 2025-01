La pazza voglia del tris di Beppe lancia Fontana

Ascolta ora 00:00 00:00

La guerra santa dei governatori per ottenere il diritto a un terzo mandato, non viaggia più solo sull'asse Venezia-Napoli e con il carburante delle intemperanze di Vincenzo De Luca e Luca Zaia. Di ieri l'uscita del sindaco Beppe Sala che ha offerto comprensione e appoggio ai presidenti di Veneto e Campania, esternando il suo lato James Bond con un «Mai dire mai» dedicato alla possibilità di un tris da sindaco. Un'uscita in appoggio a De Luca che non avrà certo fatto piacere alla segretaria del Pd Elly Schlein, raffreddando ulteriormente i rapporti tra i due. Come se ce ne fosse bisogno, ora che per il «Salva Milano» serve il via libera del Pd in Senato e che perfino il centrodestra ha sospeso le ostilità per amor di patria e in attesa di buone notizie da Roma. Ma la tentazione è forte, tanto da mettere in movimento la scacchiera. Perché se Zaia dovesse incassare la tanto agognata conferma e Fratelli d'Italia ottenesse il candidato sindaco a Milano, cosa a cui il plenipotenziario in Lombardia Ignazio La Russa non intende assolutamente rinunciare, in Regione Lombardia si potrebbe aprire la strada per un Fontana ter.

Un buon modo di concludere la carriera politica, invece di aspirare a un inutile seggio di senatore e poi, come ha confidato scherzando (ma forse non troppo), magari tornando alla casella di partenza ricandidandosi sindaco di Induno Olona. Non fosse così e FdI rinunciasse al sindaco, il prossimo candidato a Palazzo Lombardia potrebbe essere l'oggi presidente di Coldiretti Ettore Prandini. Profilo che piace a molti e non solo nel centrodestra.