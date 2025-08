Il Pd al governo: "Ci lasci alzare l'addizionale Irpef"

"Dal 2011 Roma può applicare un'aliquota Irpef comunale fino allo 0,9%, superando il limite ordinario dello 0,8% grazie a una deroga nazionale. È tempo che anche Milano possa disporre, come minimo, dello stesso strumento". Il consigliere comunale del Pd Michele Albiani, che già era stato il promotore di un ordine del giorno approvato dall'aula lo scorso dicembre, ieri è tornato alla carica. La deroga viene concessa ad oggi solo a Roma Capitale. "Lo scorso inverno, durante la discussione sul bilancio preventivo - ricorda Albiani - il Consiglio comunale ha approvato un mio odg per chiedere l'apertura di un confronto con il Governo, con l'obiettivo di estendere anche a Milano questa possibilità, applicando l'aumento solo ai redditi più alti". E prosegue: "In una città dove le disuguaglianze crescono e il sostegno di Governo e Regione è sempre più ridotto, Milano continua a fare la propria parte. Ma per garantire servizi, coesione e supporto alle fasce più fragili, servono strumenti fiscali adeguati e una vera politica di redistribuzione". Milano "non chiede privilegi, ma la possibilità di agire con equità e responsabilità sociale. In attesa, chissà - conclude Albiani - , di avere anche noi lo status di città-Stato" che viene promosso dalla Lega sia per Milano che per Venezia.

A Milano città, secondo i dati Irpef 2024 pubblicati sul sito del Ministero delle Finanze (e riferiti quindi all'anno di imposta 2023), rientrano nella fascia di reddito "zero" 309 persone, sotto i 26mila euro 529.680 residenti. Nella fascia tra i 26mila e i 55mila rientrano 313.650 persone e via via che la forbice si alza, la quantità di residenti che ci rientra si assottiglia: 63.306 persone sono nella fascia di reddito tra i 55-75mila euro, 56.227 tra i 75-120mila e 45.925 i milanesi "over 120mila euro".

Il gettito Irpef comunale a Bilancio consuntivo del 2023 è stato di 220 milioni di euro, è salito a 240 milioni nel Consuntivo 2024.

Attualmente l'esenzione dall'addizionale arriva fino alla soglia di 23mila euro. Tra le ipotesi, qualora scattasse un aumento dal 2026 per i super ricchi allo 0,9%, ci sarebbe l'innalzamento della sogliea esente a fino 25mila euro.