Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Politica estera

Perché la Ue affonda e gli Usa volano

Gli stati europei chiedono ai loro cittadini di essere finanziati con 1.400 miliardi per fare spesa pubblica. Sostengono che sarà produttiva: abbiamo ragionevoli dubbi

Perché la Ue affonda e gli Usa volano
00:00 00:00

Se ci fosse qualcuno in Europa, non dico come Milei, ma almeno come Margaret Thatcher, oggi direbbe ai propri cittadini cosa sta succedendo dalle nostre parti e cosa invece vede negli Stati Uniti. Non in Cina o India dove le regole sono diverse e la demografia, rispetto a noi, sta esplodendo. I conti di fine anno e le prospettive finanziarie del prossimo sono chiarissime. E ci condannano inesorabilmente. Vedete, non si tratta di una questioncina contingente. Ma di una prospettiva di lungo periodo, ed è possibile sintetizzarla con due numeri. Semplici.

Quest'anno i paesi dell'Eurozona stamperanno titoli del debito pubblico come non mai: 1.400 miliardi di euro. È la somma di Bot, Btp e titoli simili emessi dai Tesori di Italia, Francia e Germania. Principalmente. Uno può dire: bene. Stiamo costruendo il nostro futuro. Anche se a debito. Qualche dubbio è lecito. Secondo la banca mondiale, l'Europa, un po' allargata, spende da sola la metà di quanto faccia tutto il mondo in assistenza. Insomma ad essere generosi e ad avere la presunzione keynesiana che la spesa pubblica aiuti, potremmo dire che con questo debito per una parte paghiamo l'assistenza sociale e per il resto l'economia. Qualcuno di voi crede veramente che con questa spesa pubblica si stia creando un futuro economico all'Europa? Passeremo la nottata. E cioè, a debito, cercheremo di rendere ancora per qualche anno la vita dei cittadini europei in linea con gli standard, alti, del passato.

Dall'altra parte dell'Oceano, la prospettiva, nonostante il cattivissimo Trump, è un po' diversa. Hanno un debito alto anche loro. Per carità. Ed emetteranno titoli di debito pubblico in misura superiore ai nostri: 1.700 miliardi è una stima attendibile. Ma da quelle parti il risparmio dei contribuenti non va a finire tutto in questo canale. Nel 2026, solo tre società tecnologiche, Openai, Anthropic e Spacex si presenteranno al mercato dei capitali, con quotazioni stellari. Si calcola che combinate avranno una capitalizzazione di Borsa che sfiora i 3mila miliardi: la somma delle emissioni di Btp di tutta Europa e America.

Ricapitoliamo. Gli stati europei chiedono ai loro cittadini di essere finanziati con 1.400 miliardi per fare spesa pubblica. Sostengono che sarà produttiva: abbiamo ragionevoli dubbi. Gli americani al contrario investiranno i loro risparmi in tre società della tecnologia, che già oggi governano il mondo dell'Intelligenza artificiale e delle comunicazioni satellitari.

Le cose non sono, ovviamente così semplici, a partire dal fatto che il risparmio è globale. Ma il principio resta: preferite dare cento euro allo stato italiano o tedesco, o a un'impresa che ha già 9mila satelliti in giro per il globo? Temo che dalle nostri parti rispondano: allo Stato. E allora mettiamola così. Secondo voi, cento euro è più facile che generino posti di lavoro veri e produttivi se gestito dalla burocrazia pubblica o se investito da un'impresa tecnologica americana? Se anche a questo rispondete che preferite che il vostro risparmio lo gestisca la politica di Parigi o Berlino, beh allora ci arrendiamo.

Ps.

Ieri la catena commerciale del lusso, Saks, quella di Saks Fifth avenue, ha fatto il primo passo per il fallimento: non ha pagato gli interessi su una sua obbligazione. Vicina alla bancarotta. Era un'asciutta notizia del Wsj. Da quelle parti se una società muore, ce ne sono cento che nascono.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica