Perde i genitori: si imbarca su volo sbagliato per Malpensa

La trama sembra quella di "Mamma ho perso l'aereo", se non fosse che invece del periodo natalizio tutto è avvenuto nel caos delle ferie d'agosto e una famiglia è restata per ore con il fiato sospeso: un quindicenne inglese, che doveva rientrare a Londra con un volo di Tui da Minorca, ha perso di vista i genitori e ha preso un volo EasyJet che lo ha portato invece che a Stansted a Malpensa.

La notizia, riportata dal Guardian, è stata confermata anche da EasyJet che ora ha aperto una inchiesta interna che si aggiunge a quella della polizia spagnola che deve accertare come è possibile che qualcuno, precisamente un ragazzino, si sia potuto imbarcare su un volo senza biglietto. Quando i genitori non hanno trovato il figlio, che secondo i media spagnoli avrebbe lo spettro autistico, hanno dato l'allarme. Subito sono partite le ricerche nello scalo dove non c'era più traccia dell'adolescente. Attraverso i filmati delle telecamere dell'aeroporto Mahon le forze dell'ordine - che avevano emanato un avviso di ricerca - si sono accorte che il ragazzo si era imbarcato per Milano dove è atterrato in orario intorno alle 11:30. Nel frattempo Easyjet ha organizzato l'arrivo della madre a Malpensa, dove è atterrata intorno alle 20, e ha poi predisposto il loro volo di rientro per i due che si sono così ricongiunti al resto della famiglia alla fine di una vacanza a dir poco movimentata alle Baleari.

"Stiamo indagando con l'aeroporto e il nostro fornitore di servizi di assistenza a terra a Mahon per capire come un giovane passeggero sia riuscito a viaggiare da solo su un volo sbagliato diretto a Milano", hanno spiegato dalla compagnia aggiungendo che "EasyJet collabora strettamente con tutti gli aeroporti in cui opera per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri".