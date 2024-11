Dipendenti licenziati e problemi legali per il marchio di Meghan Markle: cosa sta succedendo

Ascolta ora 00:00 00:00

Quella vita che ha sognato lontano dalla corona britannica insieme al suo amato Principe Harry sta naufragando miseramente. Come riportano alcune indiscrezioni trapelate sui magazine inglesi, Meghan Markle pare che non stia vivendo un bel periodo sia per quanto riguarda le questioni legate al matrimonio sia in merito alle proprie attività imprenditoriali. Ai rumor di un possibile e imminente divorzio con l’ex duca di Sussex, ora spuntano anche altri guai per Meghan, che riguardano la sua attività benefica e lavorativa. La Markle, solo qualche mese fa, aveva lanciato il suo marchio per la vendita di marmellate e prodotti biologici e, secondo le indiscrezioni del Daily Mail, l'attività non starebbe andando a gonfie vele. La ex duchessa deve fronteggiare il licenziamento, in massa, di ben 18 dipendenti e altri problemi legali alla registrazione del marchio.

Con il nome di American Riviera Orchard, Meghan Markle ha ideato la sua nuova linea di prodotti che, a breve, dovrebbe lanciare sul mercato americano. Al momento sono stati prodotti campioni gratuiti che la ex duchessa ha inviato ad amici e persone influenti vicine al suo entourage. Lo scorso mese di aprile ha inviato 50 barattoli della sua confettura ad amici vip. Le cose, però, non funzionano a dovere. I magazine inglesi riportano di alcuni problemi a livello burocratico per la sua idea imprenditoriale e, soprattutto, la duchessa deve far fronte a un licenziamento di massa dei suoi dipendenti.

I rumor, che però sono ancora da confermare, riportano di una situazione molto complicata per l’attività di Meghan. Pare che il marchio ancora non sia stato registrato e ancora non dispone di tutte le documentazioni necessarie. Markle avrebbe già avuto una notifica da parte delle autorità statunitensi e le voci riportano di una proroga di altri tre mesi per risolvere il problema.

Ma non è tutto. Oltre alla burocrazia, Meghan deve far fronte a tutta una serie di questioni che riguardano il settore interno della sua attività. È sempre il Daily Mail che rivela come il capo dello staff, dopo tre mesi, ha rassegnato le dimissioni accusando la duchessa di un lavoro “umiliante e per un comportamento troppo severo nei suoi riguardi” e con lui altri 18 dipendenti hanno deciso di lasciare l’incarico.

Pare che dietro la scelta ci sia una cattiva organizzazione a livello interno e un comportamento troppo pretenzioso da parte di Meghan. Il marchio stenta a decollare e chissà se Meghan riuscirà a risollevare le sorti della propria attività imprenditoriale.