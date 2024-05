"A 40 anni sono entrata nel tunnel". La rivelazione di Sonia Bruganelli

"Sono entrata in un tunnel senza sapere perché". Nell'ultima intervista rilasciata a Confidenze, Sonia Bruganelli ha parlato apertamente dell'anoressia, un disturbo comportamentale legato all'alimentazione che l'ha colpita in età adulta e che le ha fatto attraversare un momento molto difficile della sua vita.

Lo scorso 20 febbraio Sonia Bruganelli ha festeggiato 50 anni. Un traguardo importante al quale l'opinionista de L'Isola dei famosi è arrivata subito dopo l'addio al grande amore della sua vita, Paolo Bonolis. Oggi Sonia Bruganelli è serena sotto ogni punto di vista ma il suo recente passato parla di una sfida complessa contro un disturbo alimentare affrontata quando al suo fianco c'era ancora Bonolis e superata solo grazie alla medicina e all'aiuto di uno psichiatra.

"Non riuscivo più a mangiare"

Nell'intervista rilasciata al settimanale Confidenze, l'opinionista televisiva ha raccontato di avere sofferto di anoressia intorno ai quarant'anni. "Non pensavo potesse succedermi", ha confessato proseguendo: "Invece sono entrata in un tunnel senza sapere perché". Sonia Bruganelli non è entrata nel dettaglio del difficile momento vissuto dieci anni fa soprattutto per quanto riguarda i motivi che l'hanno portata a finire nel tunnel dell'anoressia, ma ha rivelato qualcosa di più di quei terribili mesi: "Non riuscivo più a mandare giù un boccone, i muscoli della trachea si erano contratti, la gola era chiusa. Dimagrivo troppo, mi sono spaventata e ho chiesto aiuto".

Come è guarita dall'anoressia

Sonia Bruganelli ha così ammesso di essersi rivolta alle cure di uno specialista per guarire dall'anoressia: "Uno psichiatra e i farmaci mi hanno guarita". Una testimonianza diretta per fare capire che uscire dal tunnel dei disturbi alimentari è possibile grazie all'aiuto di chi ci sta accanto e della medicina. Oggi il suo rapporto con il cibo è "sereno", ha assicurato l'opinionista televisiva, che ha però ricordato come i suoi problemi con il cibo siano iniziati molto tempo prima, nel periodo dell'adolescenza: "Mangiavo in modo spropositato e ingrassavo".

L'ex moglie di Bonolis non aveva mai parlato apertamente di anoressia ma nel 2018, attraverso il suo profilo Instagram, aveva ringraziato pubblicamente una specialista che le aveva fatto ritrovare un sano rapporto con il cibo. "Mi hai aiutato in un momento molto complicato della mia vita e ancora adesso se avessi problemi alimentari correrei da te.