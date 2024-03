"Non ho fame". Il dramma dell'ex Miss Italia Arianna David contro l'anoressia nervosa

Trentuno anni fa Arianna David veniva eletta Miss Italia '93. Oggi di quel viso squadrato e giovanile è rimasto solo il sorriso. Il volto di Arianna è segnato da una eccessiva magrezza che parla della sua malattia. "Peso 46 chili e ho la taglia 34 da bambina", ha raccontato l'ex Miss Italia a Bruno Vespa nel corso dell'ospitata nel programma "Cinque minuti", dove ha parlato proprio delle patologie legate all'alimentazione. Arianna David non si è sottratta alle domande di Vespa e ha discusso apertamente della patologia che la affligge da ormai trent’anni: " Purtroppo quando ti ammali di questo tipo di malattia non se ne esce mai fuori, sia hanno continue ricadute. Qualsiasi cosa avvenga nella tua vita purtroppo tu te la prendi sempre con il cibo" .

Il calvario di Arianna David è iniziato subito dopo avere vinto il titolo di Miss Italia nel 1993. A soli 20 anni Arianna si è trovata a doversi confrontare con un mondo, quello della moda, che imponeva rigidi canoni estetici: " Non avevo paura di ingrassare, purtroppo c'erano dei modelli di modelle talmente magri che bisognava essere come loro per fare determinati lavori. E quando questo incontra persone fragili come me o altre, questa malattia arriva ".

Sebbene in Italia esistano oltre un centinaio di istituti che aiutano le persone con problemi alimentari a guarire, Arianna David non è mai riuscita a farsi aiutare concretamente. Per questo a trent'anni dall'esordio della malattia, l'ex miss Italia continua a combattere con la bilancia ma soprattutto con il cibo. " In questo particolare momento della mia vita sto combattendo contro l'anoressia nervosa. Sono talmente nervosa che non ho mai appetito e questo mi porta a non mangiare ", ha detto in studio la David a Cinque Minuti. L'ex miss ha svelato di mangiare solo un piatto di fagiolini al giorno: " Non guardo le calorie o cosa c'è nel piatto, mi alleno anche, il problema è che io non ho fame" .