"Abbiamo avuto un incidente". Cosa è successo ad Alba Parietti e al suo cane

Brutta disavventura per Alba Parietti e il suo cane, che nella mattinata di ieri sono stati vittime di un incidente. La showgirl ha raccontato del brutto episodio vissuto attraverso un lungo post pubblicato sulla sua pagina Instagram, nel quale ha svelato che è stato il suo Venghi a subire le conseguenze peggiori nell'incidente.

Il post sull'incidente

Alba Parietti non ha raccontato nel dettaglio quanto accadutole nelle scorse ore, ma si è limitata a rivelare: "Il mio Venghi ed io abbiamo avuto una giornata difficile. Un incidente. Adesso avrà bisogno di tante cure e di essere operato". Non è chiaro se la showgirl e il suo cane siano stati investiti o cos'altro, ma su Instagram l'opinionista televisiva ha manifestato tutto il suo dolore per le condizioni del suo animale domestico. "Per alcuni sono solo cani . Per me è un bambino, un figlio che ho accolto in casa quasi quindici anni fa. Stasera lui è ricoverato, in attesa di essere operato, ha diverse fratture e io sono tremendamente triste, perché vorrei solo averlo a casa con me".

Le parole per il suo cane

Nel lungo post affidato al web, Alba Parietti ha fatto una lunga riflessione sugli animali da compagnia e l'amore incondizionato che la maggior parte delle persone prova nei loro confronti, lei in primis. "In questa casa ce ne sono stati tanti, ora mi rimane solo lui. Tutti lo amano, tutti mi chiedono di lui. Venghi è un mito, è un cane simpaticissimo, il mio compagno di vita da anni. Subito dopo la morte di mia mamma ha riempito la voragine di malinconia con la sua dolcezza e presenza. Pensarlo sofferente mi distrugge", ha scritto sui social la showgirl, chiedendo ai suoi follower di pregare per lui.

Il dettaglio sull'incidente

Nonostante le numerose domande che i follower le hanno rivolto nei commenti per capire la dinamica dell'incidente, Alba Parietti non ha fornito ulteriori dettagli sull'accaduto, ma ha lasciato intendere che si sarebbe trattato di un'aggressione da parte di un altro cane.

"Un particolare grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato, a chi nonostante tutto si è dispiaciuto, perché nessun animale è cattivo anche se aggredisce, per natura o per, e a mio figlio Francesco e a Francesca Viverit, che ci hanno soccorso e curati entrambi", ha concluso Alba, ringraziando chi ha soccorso lei e il suo cane.