"Abbiamo fatto un danno". Fiorello e Biggio mettono nei guai la Marcuzzi

Visto l'esito dello scherzetto, Alessia Marcuzzi dovrà cambiare numero di telefono. L'ultimo sta circolando da ore in rete dopo che Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio lo hanno svelato in diretta su Instagram nell'appuntamento mattutino di avvicinamento al ritorno in onda di Viva Rai2, che tornerà in tv a partire da lunedì 16 gennaio. I due conduttori hanno regalato un'amara sveglia a Alessia Marcuzzi, che subito dopo le 7:15 si è vista inondare il cellulare di telefonate anonime e sms di fan e simpatizzanti.

Tutta colpa di Fiorello e Biggio, che durante il collegamento Instagram di questa mattina hanno inquadrato il numero di cellulare di Alessia Marcuzzi in diretta. I due conduttori la stavano chiamando per parlare della sua nuova trasmissione Boomerissima, in onda su Rai Due da martedì 10 gennaio, ma mentre il telefono squillava, Fiorello ha inquadrato lo schermo del cellulare di Biggio, dove compariva anche il numero della Marcuzzi. La conduttrice aveva il cellulare spento, ma ormai il danno era fatto.

Pochi minuti ed è stata travolta da telefonate e messaggi, principalmente di auguri per la sua nuova avventura televisiva, ma intanto ora la conduttrice dovrà correre ai ripari con un nuovo numero personale. " Abbiamo fatto un danno, ora dovrà cambiare numero ", ha ammesso Fiorello mentre la Marcuzzi cominciava a pubblicare sulle storie del suo canale Instagram i vari messaggi dei fan e dava dei " gretini " ai due conduttori di Viva Rai2. Rintracciata a fine puntata, grazie alla telefonata alla sua collaboratrice domestica, Fiorello e Biggio hanno chiesto scusa ad Alessia, che ha rimproverato bonariamente i due.