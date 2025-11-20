Un abito di velluto verde per Kate: l’evergreen che anticipa il Natale

Kate Middleton risplende in uno degli eventi di gala annuali più importanti e attesi dalla royal family, il Royal Variety Performance, che si è tenuto al Royal Albert Hall lo scorso 19 novembre. La principessa mancava al’appuntamento da due anni, ricorda il People. Questo è il suo ritorno dopo la malattia e Kate lo ha celebrato con un look tra passato e futuro, che anticipa le Festività e, nello stesso tempo, omaggia la regina Elisabetta.

Velluto verde

I principi di Galles hanno attraversato il red carpet del Royal Variety Performance per la sesta volta. La prima fu nel 2014 e da allora le loro vite sono cambiate moltissimo, stravolte anche da eventi tristi come la malattia di Kate. Il 2025 ha segnato la rinascita della principessa, che è tornata a rappresentare la royal family per questo evento seguito, come puntualizza il sito ufficiale dedicato, da una media di 152 milioni di telespettatori.

Il Royal Variety Performance nacque nel 1912 allo scopo di finanziare i progetti della Royal Variety Charity (di cui Carlo III è patrono), l’ente fondato nel 1908 che si occupa di sostenere gli artisti in difficoltà. È tradizione che lo spettacolo, concerto musicale e show di varietà insieme, si apra con l’arrivo dei reali e l’esecuzione dell’inno nazionale. I primi sovrani ad assistere alla serata furono Giorgio V e la regina Mary. Re Giorgio fu anche il primo patrono della charity dell’evento, che divenne annuale dal 1921.

Per capire l’eco e l’importanza di questo evento possiamo ricordare che in passato, come sottolinea il sito The Court Jeweller, le donne della royal family vi partecipavano indossando la tiara, oggi destinata generalmente ad appuntamenti di tipo politico-diplomatico. Per l’occasione William e Kate hanno optato per outfit in velluto, come a voler evidenziare la loro unità familiare.

La principessa ha indossato un abito scintillante color smeraldo di Talbot Runhof, naturalmente lungo, con uno strascico morbido e una scollatura a barchetta che lascia le spalle scoperte. Il principe ha scelto un classico smoking. A colpire l’attenzione è proprio il colore scelto da Kate: in qualche modo il verde lascia presagire l’arrivo imminente dell’inverno. Di certo è una delle tonalità che preannunciano le Festività.

Forse Kate ha pensato di sfoggiare proprio questo vestito così glamour per cominciare a spostare l’attenzione mediatica sul tradizionale “Together At Christmas Carol Service”, la serata musicale da lei fortemente voluta e già alla sua quinta edizione. Come riporta il People, infatti, lo scorso 13 novembre Kensington Palace ha annunciato che lo spettacolo verrà registrato il prossimo 5 dicembre nell’Abbazia di Westminster.

Gli accessori, omaggio alla regina Elisabetta

I media hanno dedicato ampio spazio al valore sentimentale dei gioielli scelti da Kate per il Royal Variety Performance: gli orecchini Greville Diamond Chandelier spesso indossati da Elisabetta II e che Kate mise per il matrimonio del principe ereditario Hussein di Giordania, nel 2023, precisa il sito Town & Country Magazine. Questi gioielli, creati da Cartier nel 1918, in stile art déco, vennero lasciati in eredità alla Regina Madre Elizabeth Bowes-Lyon dalla sua amica Margaret Greville. Elizabeth decise, poi, di donarli alla figlia, la regina Elisabetta, per le sue nozze con il principe Filippo.

Kate ha anche selezionato il Queen Mary’s Diamond Choker Bracelet, cioè il bracciale realizzato sempre in art déco, negli anni Venti, spiega Tatler per la sovrana Mary. Dopo la morte della regina, nel 1953, il gioiello rimase nello scrigno reale per più di vent’anni. Lo indossò di nuovo la Regina Madre per il ritratto che celebrava i suoi 75 anni. Kate ha sfoggiato per la prima volta il bracciale a un banchetto di Stato nel 2015, in occasione della visita ufficiale nel regno del presidente cinese Xi Jinping e della moglie, Peng Liyuan. La principessa lo scelse di nuovo per una serata di gala nel 2016, per una visita di Stato a Parigi nel 2017 e per il ricevimento del corpo diplomatico a Buckingham Palace nel 2018.

La principessa del Galles ha abbinato all’abito una clutch di Jenny Packham e scarpe Manolo Blahnik.

Il suo outfit reinterpreta in maniera moderna, originale, il colore verde, lasciandoci intuire l’arrivo delle Feste senza cadere nelloche associa questo colore al rosso, al bianco e all’oro.