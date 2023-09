Accordo di riservatezza, vetri oscurati e bollini rossi: le nozze blindate di Francesca Ferragni

La sindrome di onnipotenza che da diverso tempo attanaglia Chiara Ferragni sembra essersi trasferita a tutta la famiglia. In queste ore verranno celebrate le nozze di Francesca, la sorella più defilata delle tre, quella che ha seguito le orme del padre e ora lavora come odontoiatra. Ma questo non deve trarre in inganno, perché in quanto a divismo la terza sorella Ferragni non è certo da meno delle sorelle. Il matrimonio con Riccardo Nicoletti, in arte Riku, sta facendo storcere il naso a più di un invitato a causa delle regole imposte dagli sposi per tutelare la privacy e, forse, anche un ricco contratto di esclusiva per le immagini.

Le nozze verranno celebrate nell'incantevole cornice del castello di Rivalta, in Emilia Romagna, dove la coppia pronuncerà il fatidico "sì, lo voglio". Meno di un anno fa è nato il loro primogenito Edoardo, finora unico cugino dei piccoli Leone e Vittoria, anche loro presenti alla cerimonia insieme ai genitori. A rivelare l'esistenza di una serie di regole ferree alle quali gli invitati sono chiamati a sottostare è stata Deianira Marzano sul suo profilo Instagram, dove ha riportato il malcontento di numerose persone, che si lamentano di dover trascorrere il tempo del ricevimento con il terrore di violarne qualcuna.

Nello specifico, a tutti gli invitati sarebbero già state fatte firmare delle carte nelle quale gli stessi si impegnano, sottoscrivendo un accordo di riservatezza, a non divulgare foto o video del matrimonio, né della cerimonia né, tanto meno, del rinfresco. Un diktat che sembra valere anche per la più famosa delle Ferragni, che ha centellinato le pubblicazioni relative al matrimonio, limitandosi a uno scatto che la ritrae insieme alle sorelle Francesca, la sposa, e Valentina. Ma c'è di più, perché pare che l'organizzazione, nell'ansia che qualche paparazzo dall'esterno possa immortalare qualche momento dell'evento, abbia addirittura fatto oscurare i vetri della dimora storica.

In più, per evitare che ci siano imbucati, pare che si sia arrivati a contrassegnare gli invitati con un bollino rosso che dovranno tenere sulla mano per tutta la durata dell'evento per essere facilmente riconosciuti. Ovviamente, non ci sono conferme di tutto questo e l'intero entourage Ferragni tace in merito, ma considerando che l'esclusiva delle nozze potrebbe essere stata venduta a peso d'oro, o quasi, non ci sarebbe da stupirsi se esistesse davvero un protocollo simile.