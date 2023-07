"Inutile". La foto senza Fedez fa sbottare la Ferragni

Sono giorni di fuoco sui social network per Chiara Ferragni. L'influencer cremasca è finita al centro di una brutta polemica per le sue vacanze in yacht mentre la Sicilia bruciava per gli incendi. Ma non solo. La moglie di Fedez ha dovuto dire addio alla sua amata cagnolina Matilda e i commenti sarcastici degli haters l'hanno portata a esporsi oltre il dovuto. Persino l'ultima foto di famiglia, pubblicata dalla Ferragni dal lago di Como, dove ha inaugurato la sua nuova villa, ha scatenato le polemiche e lei, anche in questo caso, non è rimasta in silenzio.

La famiglia Ferragni ha cercato rifugio sulle rive del lago di Como nell'ultimo weekend di luglio. A Pognana Lario, dove si trova la dimora storica acquistata di recente da Fedez e Chiara, sono arrivate le sorelle dell'influencer, Valentina e Francesca, con i rispettivi compagni e il nipotino e la madre della Ferragni, Marina Di Guardo oltre ai genitori del rapper e a un paio di amici. L'occasione per trascorrere insieme un momento di relax lontano dalle polemiche in vista del matrimonio di Francesca Ferragni, che si celebrerà a settembre.

Le critiche per il post

Per celebrare la rimpatriata, Chiara Ferragni ha scattato una foto di famiglia, condividendola insieme ad altri scatti dal lago di Como sulla sua pagina Instagram. L'assenza di Fedez nelle foto, però, ha fatto mormorare i follower non tanto per una possibile crisi coniugale (il rapper a Lario c'era), quanto per la caption scelta dall'influencer "La famiglia", che non ha trovato d'accordo molti fan. Nell'immagine, infatti, sono immortalate solo le sorelle Ferragni e la madre e solo Leone (ma non Vittoria) e il figlio di Francesca Ferragni. Così i commenti si sono sprecati: " Tuo marito non fa parte della tua famiglia?", "La famiglia???? Fedez????", "Sempre quella di famiglia!!! L'altra non conta???? ".