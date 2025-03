Belen infuriata, Virginia Raffaele risponde: cosa ha detto

Ascolta ora 00:00 00:00

Sette giorni dopo le critiche di Belen Rodriguez, Virginia Raffaele ha replicato alla showgirl argentina. Al centro del curioso botta e risposta è finita l'imitazione dell'ex moglie di Stefano De Martino più volte portata in televisione dall'attrice. Ospite di Mia Ceran, Belen aveva dichiarato di non avere mai gradito l'imitazione fatta da Raffaele ma quest'ultima, nell'intervista rilasciata a Repubblica di recente, ha rispedito al mittente le accuse, riportando l'attenzione sui loro differenti punti di vista.

L'attacco di Belen

La scintilla della polemica è scoccata all'indomani della partecipazione di Belen Rodriguez nel programma di Rai3 Tv Talk. Nel corso dell'ospitata la conduttrice Mia Ceran ha chiesto un'opinione all'argentina su Virginia Raffaele e la sua imitazione e la showgirl si è tolta un sassolino dalla scarpa: " Il modo che ha iniziato a utilizzare con il mio personaggio per me era un po' volgarotto. Lei arrivava, si metteva la minigonna corta e si chinava, cose che non ho mai fatto onestamente". Non era la prima volta che Belen criticava l'imitatrice. In passato l'argentina si era detta infastidita da come Raffaele la ritraeva in tv, ma tra le due donne non c'era mai stato un botta e risposta come quello che si è verificato negli ultimi giorni.

La replica di Raffaele

Inizialmente Virginia Raffaele ha preferito rimanere in silenzio ma, complice l'ultima intervista rilasciata a Repubblica, a domanda diretta del giornalista l'imitatrice ha scelto di replicare a tono alle accuse mosse da Belen e a quel "volgarotta" poco gentile. " Belen? Se qualcuno soffre mi dispiace, ma ricordiamoci che esistono la satira, l'ironia, l'autoironia, la caricatura (deriva da caricare) e la parodia", ha risposto Virginia Raffaele, tirando in ballo altri personaggi famosi: "Forse era un suo periodo delicato. Credo di non aver offeso nessuno, le offese sono altre.

Chaplin disse a Carla Fracci: "Quando sei imitata vuol dire che sei veramente grande". A Colpo di Luna facevo la parodia di Barbara Alberti, colta e ironica. Abbiamo riso insieme". Diritto di satira, che Virginia Raffaele ha sempre rivendicato nella sua carriera.