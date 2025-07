Achille Lauro compie 35 anni: i momenti più importanti della sua carriera

All'anagrafe Lauro De Marinis, Achille Lauro spegne oggi trentacinque candeline. Nato a Verona l'11 luglio 1990, Achille Lauro si trasferisce presto a Roma, dove cresce nei quartieri periferici di Roma Nord, tra Tufello, Serpentara e Vigne Nuove. La sua adolescenza è caratterizzata dalla scelta di andare a vivere in una comune con il fratello maggiore, che gli trasmetterà l'amore per la musica. Un amore che oggi, nel 2025, lo ha portato a festeggiare il suo primo sold out allo Stadio Olimpico di Roma. In occasione del suo concerto al Circo Massimo di Roma lo scorso 29 giugno, Achille Lauro aveva annunciato la tappa del 2026 allo stadio romano e proprio questa mattina, in occasione del suo trentacinquesimo compleanno, ha annunciato sul suo account Instagram il tutto esaurito.

Inoltre, sempre sul social media, Achille Lauro ha festeggiato le 35 candeline con un post che lo ritrae da bambino insieme alla mamma e nella didascalia si legge: "35 anni oggi. Dedicati a mia madre alla mia famiglia alla mia squadra A noi che ci conosciamo anche se non ci conosciamo. A noi che cresciamo insieme. Sto leggendo i vostri messaggi. Vi amo con ogni parte di me. Non potevo chiedere di più. Se ti mancherà dirmi “Torna presto, amor” Me so’ fatto grande."

I momenti più importanti nella carriera di Achille Lauro

Prima di arrivare a riempire palazzetti e stadi, però, Achille Lauro ha registrato momenti indimenticabili nella sua carriera, che oggi lo hanno portato ad essere incoronato come uno degli artisti più interessanti del panorama italiano. La sua carriera è iniziata quando i suoi primi lavori rap vengono notati da Marracash, che gli apre le porte del collettivo Roccia Music. Ed è proprio sotto questa "ala protettrice" che Lauro pubblica il suo primo album, Achille Idol Immortale, che aveva la caratteristica di chiudere ogni traccia con la lettura di un versetto evangelico, che Lauro interpretava con quel tono da poeta maledetto urbano che caratterizza ancora oggi alcune delle sue produzioni.

Dopo l'uscita di altri due album e dopo aver lasciato la Roccia Music, Achille Lauro si lancia in una nuova esperienza. Insieme al produttore Edoardo Manozzi (in arte Boss Doms) partecipa al reality show Pechino Express, posizionandosi al terzo posto e scatenando reazioni divisive tra il pubblico, tra chi lo aveva eletto il concorrente più antipatico a causa di un brutto litigio con l'altra concorrente Antonella Elia. Più o meno nello stesso periodo, come riporta Leggo, Achille Lauro è al centro di una polemica per aver colpito un fan sotto il palco con uno schiaffo.

Un momento di svolta nella carriera del cantante è il 2019, quando partecipa al suo primo Festival di Sanremo, presentando Rolls Royce insieme a Boss Doms, che finisce col posizionarsi alla nona posizione della kermesse canora. Nello stesso anno esce il suo libro Sono io Amleto, un'autobiografia romanzata, prima di presentare il nuovo album, 1969, che include anche il famoso brano C'est la vie. L'anno dopo torna a Sanremo con Me ne frego, ma a far parlare non è tanto il suo brano, quanto le sue scelte di moda, tutte targate Gucci, attraverso le quali Achille Lauro gioca sul concetto di fluidità sessuale.

Nel 2020 Achille Lauro entra in Warner Music, mentre le radio mandano l'amatissimo brano 16 marzo a cui segue anche l'uscita del libro 16 marzo: l'ultima notte. Per il Festival di Sanremo del 2021, Achille Lauro viene scelto come ospite fisso e ogni serata si presenta sul palco con quelli che sono dei veri e propri tableaux vivants, capaci di fondere insieme musica e arte visiva. Sempre nel 2021, Achille Lauro conquista l'estate cantando Mille con Orietta Berti e Fedez.

Dopo aver partecipato di nuovo a Sanremo nel 2022 con Domenica, Achille Lauro partecipa alla prima edizione di Una voce per San Marino, conquistando la prima posizione e garantendosi così un posto per l'Eurovision Song Contest, dove però non riesce ad accedere alla finale. Partecipa al reality show di Prime Video Celerity Hunted, dimostrando di avere anche una passione per la tv, che poi coronerà nel 2024, come giudice di X-Factor. Nel 2024, dopo aver festeggiato i dieci anni di carriera, Achille Lauro presenta il brano Amore disperato, che diventa subito una vera hit, mentre la sua vita sentimentale viene portata in superficie da Fabrizio Corona in Falsissimo, dove lo "accusa" di aver avuto una relazione con Chiara Ferragni.

Achille Lauro, però, continua per la sua strada e partecipa di nuovo a Sanremo con il brano Incoscienti Giovani, che anticipa l'uscita del suo ultimo

album, Comuni mortali, che include anche la canzone, un brano dedicato alla città di Roma e presentato con un concerto lampo sotto la scalinata di Trinità dei Monti, a piazza di Spagna.