Addio a Joe Bugner: dal ring ai film con Bud Spencer

È morto all'età di 75 anni l'ex campione dei pesi massimi e attore Joe Bugner, celebre pugile che si fece conoscere anche per il suo ruolo come antagonista nei film di Bud Spencer e Terence Hill. Si è spento in una casa di cura a Brisbane (Australia), dove si trovava da tempo ricoverato. La notizia arriva dalla British Boxing Board of Control.

Nato a Szoreg, in Ungheria, nel 1950, emigrò con la famiglia in Inghilterra dopo l'invasione sovietica del 1956. Mostrò subito attitudine per la boxe, tanto che nel 1964 vinse i campionati giovanili. La sua carriera cominciò ufficialmente nel 1967, quando combattè nei pesi massimi. Raggiunse la massima fama negli anni '70. Il 16 marzo 1971 ottenne il titolo europeo e quello di campione del Commonwealth Britannico. Per cinque volte difese titolo continentale.

Nel corso della sua attività di pugile si ritrovò a confrontarsi con i grandi del passato. Il 14 febbraio 1973 affrontò Muhammad Ali a Las Vegas, perdendo ai punti per decisione unanime. Poi fu la volta dello scontro con Joe Frazier: anche in questa occasione perse ai punti ma con un margine di tre quarti di punto. Incrociò nuovamente i guantoni con Muhammad Ali allo Stadium Merdeka di Kuala Lumpur, nel 1975. Anche in quell'occasione non riuscì a spuntarla.

La svolta arrivò negli anni '80, quando si trasferì in Australia, dedicandosi anche alla carriera cinematografica. Continuò comunque anche col pugilato, tanto che nel 1995 riuscì a vincere il titolo australiano dei pesi massimi. E poi, nel 1998 conseguì il titolo mondiale dei massimi riconosciuto dalla World Boxing Federation. Decise di ritarsi nel 1999, a 49 anni.

Di pari passo portò avanti la sua carriera di attore. Comparve in vari film con Bud Spencer e Terence Hill. Divenne famoso per il suo ruolo di antagonista in Io sto con gli ippopotami. Interpretò diversi ruoli, da quello del gangster, al meccanico al pugile. Altri film a cui prese parte furono Lo chiamavano Bulldozer, Uno sceriffo extraterrestre... poco extra e molto terrestre e Occhio alla penna.

Fece la sua comparsa anche in Cinderella Man - Una ragione per lottare di Ron Howard. Famoso un aneddoto giunto dal set di Io sto con gli ippopotami. In una scena, Bud Spencer caricò male il pugno e invece di limitarsi a sfiorare il collega, lo prese in pieno: Bugner perse i sensi e svenne.