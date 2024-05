Il furto, poi il colpo di pistola: ucciso l'attore di General Hospital Johnny Wactor

I fan della storica soap-opera a sfondo medico che è in onda in America sono rimasti senza parole. Uno degli attori che ha militato nella grande famiglia di General Hospital è morto. Lui è Jonny Wactor e la tragedia si è consumata il 25 maggio intorno alle 3 del pomeriggio, come ha rivelato il Los Angeles Times. L’attore che ha prestato il volto al personaggio di Brando Corbin nella serie tv dal 2020 fino al 2022, è stato freddato da un colpo di arma da fuoco. Avrebbe tentato di impedire a tre malviventi di rubare un convertitore catalitico della sua auto. Durante la colluttazione sarebbe partito un proiettile, sparato da uno dei tre ladri, che per Johnny Wactor sarebbe stato fatale. L’immediato arrivo dei soccorsi non è bastato a salvare la vita dell’attore che, poco dopo, è spirato. Nonostante siano partite le indagini per trovare i malviventi, al momento non c’è stato nessun arresto. L’attore che era nel fiore della carriera aveva appena 37 anni.

Il cordoglio del suo agente e ufficio stampa

A rilasciare la notizia, prima ancora che la stampa pubblicasse l’articolo, è stato David Shall. Oltre a essere un amico di Johnny Wactor, era il suo agente e ufficio stampa. In una nota racconta il dolore per la perdita. “ Era un esempio morale per tutti coloro che lo conoscevano. Negli alti e bassi di una professione come quella che aveva scelto, ha sempre tenuto la testa alta e continuato a lottare per ottenere il meglio – si legge nella nota che ha scritto in ricordo dell’amico e del collega -. ll tempo trascorso insieme è stato un privilegio che augureremmo a tutti. Dopo oltre un decennio trascorso insieme, lascerà per sempre un vuoto nel nostro cuore” .

Il cast di General Hospistal si unisce al dolore

Un addio che è facile da metabolizzare. Oltre i fan, anche tutto il cast e la produzione della soap-opera si trova a piangere la morte del loro ex collega. “ L'intera famiglia di General Hospital ha il cuore spezzato nel sentire della prematura scomparsa di Johnny Wactor. Era davvero unico nel suo genere ed è stato un piacere lavorare con lui ogni giorno. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno ai suoi cari in questo momento difficile ”, si legge in un post pubblicato sul profilo X della serie.

La carriera di Johnny Wactor

Noto

soprattutto per il ruolo che ha ricoperto in General Hospital, haanche nella serie Siberia ma avuto anche una parte in Army Wives: i conflitti del cuore e nel film USS Indianapolis: Men of Courage.