Addio a Luca Giurato, il ricordo commosso dei colleghi e di chi lo ha conosciuto

Mondo dello spettacolo, e non solo, a lutto dopo la notizia della scomparsa di Luca Giurato, storico conduttore di UnoMattina. Giurato è morto a causa di un infarto fulminante, gettando nello sconcerto tutti coloro che lo hanno conosciuto. Tanti i personaggi televisivi che hanno voluto lasciare qualche parola in ricordo del collega, dimostrando affetto e vicinanza.

Tristezza nel mondo dello spettacolo

Una dei primi a commentare è stata Antonella Clerici, che su Instagram ha postato una foto dove lei e Giurato sono immortalati abbracciati e sorridenti. " Ciao Luca, quante risate a UnoMattina" , ha scritto la conduttrice. A farle eco è stata un'altra celebre conduttrice, Mara Venier: " Ciao Luca, ti ho voluto tanto bene... per me è un giorno molto triste".

A unirsi al cordoglio anche Simona Ventura. " Caro Luca... Che bei momenti che abbiamo passato insieme... Non ti dimenticherò mai! Gran visir della tv ironica e leggera che amavamo tanto ", ha scritto nel suo post su Instagram. Un messaggio d'affetto anche da parte del Trio Medusa, che su X ha ricordato il conduttore come "uno spirito libero".

Paola Saluzzi, giornalista che ha lavorato a lungo con Giurato, ha dichiarato: " Non me l'aspettavo, sono senza parole. Perdo un amico autentico, tra i pochissimi che ho".

Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, ha invece parlato con Fanpage. "Sono stati gli anni più belli dell'inizio della mia carriera. Aveva la capacità di trattare argomenti anche pesanti con una leggerezza incredibile, una leggerezza di chi conosceva il mondo".

Profondo cordoglio anche da parte della Rai, fra cui il presidente Roberto Sergio e il d.g. Giampaolo Rossi. " La scomparsa di Luca Giurato addolora profondamente tutta l'azienda che si stringe affettuosamente alla moglie Daniela e a tutti i suoi cari, con un sentimento di profonda riconoscenza. Perché Luca Giurato è stato un giornalista che ha incarnato al meglio - basti ricordare UnoMattina, ma non solo - l'essere volto e voce del servizio pubblico, entrando nelle case degli italiani quasi come uno 'di famiglia', con uno stile inconfondibile, sorridente e 'accogliente', accompagnato da altrettanto inconfondibili simpatia, leggerezza e ironia. Doti umane e professionali che restano patrimonio prezioso del servizio pubblico ", si legge nel messaggio.

I messaggi della politica

Non sono mancati i messaggi di cordoglio dei politici italiani. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha così commentato su X la notizia della scomparsa del conduttore: " Luca Giurato ha accompagnato per anni le giornate di milioni di italiani, entrando virtualmente nelle loro case come giornalista e conduttore televisivo, con competenza, simpatia, genuinità e anche con la rara e preziosa virtù dell’autoironia. Sono certa che oltre che per la tua professione, il tuo pubblico ti ricorderà anche come un amico. Che la terra ti sia lieve".



"Profondo cordoglio per la scomparsa di Luca Giurato. Un protagonista della televisione, uno dei conduttori e giornalisti più amati dagli italiani. Ci uniamo nel dolore a tutti i suoi cari" , si legge nella nota diffusa dai parlamentari della Lega in commissione Cultura alla Camera e al Senato.

"Sono profondamente addolorato dalla morte di Luca Giurato, un protagonista della vita televisiva che ho conosciuto ed apprezzato tante volte. Colto ma allo stesso tempo brillante.

Un volto che è entrato come quello di un amico nelle case degli italiani. Abbraccio con immenso affetto la moglie Daniela Vergara, una grande giornalista e un'amica carissima", ha affermato il presidente dei senatori di Forza Italia