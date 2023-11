Addio a Luca Sabatelli, il costumista di Raffaella Carrà: aveva 87 anni

Si è spento all’età di 87 anni Luca Sabatelli, lo storico costumista della grande Raffaella Carrà. Sabatelli è morto proprio nel capoluogo lombardo, a Milano, e la sua vita è stata segnata da un importante sodalizio con la regina indiscussa della televisione italiana. È proprio per lei, infatti, che ha ideato e creato meravigliosi abiti, sempre estrosi e seducenti, che hanno fatto brillare ancora di più l’immortale Raffaella.

La carriera di Luca Sabatelli

Classe ’36, Luca Sabatelli nacque a Firenze il 3 giugno; una volta diplomatosi all'Accademia di Belle Arti del capoluogo toscano, iniziò un’intensa collaborazione con il mondo dello spettacolo. Così, prese parte a tantissime produzioni per il teatro, la televisione e il cinema. Non soltanto il sodalizio con Raffaella Carrà nella sua brillante carriera, ma anche la realizzazione di abiti di scena per tantissimi nomi illustri: da Monica Vitti, a Ursula Andress, a Laura Antonelli, sino ad Anita Ekberg.

E ancora, tantissimi i volti noti con cui Luca Sabatelli ha lavorato, mettendo al loro servizio il suo grande mestiere: Giorgio Albertazzi, Adriano Celentano, Gianni Morandi, Marco Vicario, Franco Brusati, Gino Landi, Ugo Tognazzi, Pippo Baudo e Beppe Recchia. Inoltre, è stato anche costumista per registi del calibro di Luciano Salce, Marcello Fondato, Castellano e Pipolo, Carlo Verdone, Pasquale Festa Campanile, Valerio Zurlini, Marcello Fondato, Sergio Martino, Duccio Tessari, Luigi Zampa, Castellano e Pipolo e Carlo Verdone. Insomma, una carriera a dir poco brillante.

Il sodalizio con Raffaella Carrà

Come anticipato, la carriera di Luca Sabatelli è profondamente legata al nome di Raffaella Carrà. Sabatelli, infatti, era accanto a lei in occasione del suo primissimo spettacolo televisivo a colori, risalente al 1978, Ma che sera, con Alighiero Noschese, Paolo Panelli e Bice Valori e con la regia di Gino Landi. Ma non è finita, perché Luca Sabatelli ha proseguito la sua collaborazione con Raffaella Carrà anche per programmi come Fantastico e Carramba che sorpresa.

Sul legame che aveva con la Carrà, Sabatelli non aveva dubbi: “Credo che dal primo momento ci capimmo e iniziammo a creare con il colore l'immagine degli anni '80”, aveva rivelato tempo fa il costumista. Poi, aveva proseguito: “Abiti di scena irripetibili, allegri, aggressivi, originali per una icona che brilla nel tempo”. Infine, parole di grande ammirazione per la popolare showgirl: “Come una star internazionale ha mantenuto fedelmente la sua immagine fuori dalla moda”.

Il ricordo di Lorella Cuccarini

Inutile dire quanto la notizia della morte di Luca Sabatelli abbia provocato dolore e sgomento nel mondo dello spettacolo. In tantissimi hanno speso parte del loro tempo per omaggiare il costumista. In particolare, a colpire profondamente, il post pubblicato sui social da Lorella Cuccarini, la quale ha espresso il suo cordoglio, condividendo anche una foto insieme a Luca Sabatelli: “Luca, genio puro e amico, mancherai tantissimo. A te devo tutti i costumi delle mie sigle più famose: oltre quindici anni di collaborazione. Sapevi trasformare un tessuto qualunque in un abito da star. Ci eravamo visti lo scorso anno, a teatro. Ricorderò per sempre il tuo abbraccio e le tue parole. Fai buon viaggio”.