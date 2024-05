"Sono svenuta due volte", Alba Parietti parla dell'aggressione subita dal suo cane. Poi il disperato appello

Un episodio traumatico quello vissuto da Alba Parietti, che il mese scorso ha visto il proprio cagnolino aggredito da un altro cane. La showgirl non ha voluto fornire molti dettagli sulla vicenda, anche per non alimentare polemiche, ma a distanza di giorni ha deciso di denunciare l'accaduto, mostrando le immagini di Venghi (questo il nome dell'amico a quattro zampe dell'attrice) su Instagram.

La speranza è che la sua terribile esperienza serva da monito e da esempio, senza però puntare il dito su nessuno, specialmente contro gli animali. Venghi è stato aggredito da un altro cane, restando gravemente ferito, come si vede dal video pubblicato dalla Parietti.

" Ne parlo solo oggi ma la scena che ho visto quando l'altro cane ha aggredito il mio è stata orrenda e sconvolgente ", esordisce la showgirl italiana in un lungo post pubblicato sulla sua pagina Instagram. " Sono scene violentissime. Non mi vergogno a dirlo, sono svenuta due volte dallo spavento, dalla paura. Quando abbiamo fatto per separarli, il Venghi in preda al dolore atroce ( ha riportato fratture scomposte ovunque), alla disperazione e alla paura, mi ha morso ovunque. Il dolore non l'ho nemmeno sentito ", racconta.

Nel filmato pubblicato dall'attrice, Venghi appare visibilmente sofferente. Con un collare elisabettiano - posizionato per impedirgli di leccare le ferite -, il cagnolino della Parietti ha una zampa fasciata e una cinghia attorno al busto. L'animale zoppica visibilmente.

Parlando dell'episodio, Alba Parietti spiega di essere rimasta letteralmente scioccata dalla brutale aggressione. Nel giro di pochi istanti dopo l'attacco, Venghi era " un pupazzo inanimato pieno di sangue e fratture ". Da qui il sentito appello a tutti i proprietari di cani. " Vi prego, vi supplico, portate sempre i vostri cani al guinzaglio. E in caso il vostro cane sia particolarmente aggressivo per razza o indole, anche se con voi è affettuoso e buonissimo, mettete nei luoghi a rischio dove ci sono persone, bambini e altri cani, la museruola ", scrive la showgirl. " Questo per amore sia per i vostri cani che per il prossimo ", aggiunge.