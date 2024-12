Alba Parietti investita sulla pista da sci finisce in ospedale. Mistero sul post con la foto in carrozzina rimosso

Ascolta ora 00:00 00:00

È mistero sull'incidente di cui è stata vittima Alba Parietti a Courmayeur. Poche ore fa la showgirl aveva pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto, scattata presumibilmente in ospedale, nella quale si mostrava seduta su una sedia a rotelle con una vistosa medicazione al ginocchio. Nel lungo post affidato al web Alba spiegava il motivo del ricovero e raccontava di essere stata "investita sulle piste da sci da un minorenne", ma poi il post è stato cancellato e sull'incidente è calato un velo di mistero.

A confermare la notizia dell'infortunio è stato Dagospia poco fa: " La Parietti è finita al pronto soccorso a Courmayeur dopo essere stata investita sulle piste da sci da un ragazzino che poi è scappato. Sono in corso le ricerche dell’investitore delle nevi ". Nonostante i toni ironici usati dal sito di Roberto D'Agostino per Alba Parietti si sarebbe trattato di un brutto infortunio e il lungo messaggio di sfogo, pubblicato sui social e poi rimosso per cause ancora da chiarire, lo testimoniava.

Courmayeur è un luogo speciale per Alba Parietti che ogni anno si trasferisce ai piedi del Monte Bianco per trascorrere le festività natalizie. Nelle scorse ore era stata ospite - insieme al compagno Fabio Adami - della serata benefica organizzata da Cenacolo Artom per la Fondazione IEO Monzino insieme ad altri volti noti del mondo dello spettacolo e aveva condiviso sui social molte foto e numerosi video dell'evento. Poi si era collegata in diretta con la trasmissione di Rete4 "Zona Bianca" per parlare di Capodanno e cibo. Alba non aveva accennato, però, ad alcun incidente e questo fa presupporre che il fatto si sia verificato nella mattinata di lunedì 30 dicembre.

Perché Alba Parietti abbia deciso di rimuovere da Instagram il suo lungo post di sfogo non è chiaro, ma la foto di lei in carrozzina nel pronto soccorso di Courmayeur è tuttora visibile in rete a confermare la brutta disavventura vissuta dalla showgirl.

È probabile che Alba Parietti abbia scelto di rimanere momentaneamente inin attesa che le autorità locali identifichino il giovane che l'ha investita sulle piste da sci mentre anche lei stava sciando.