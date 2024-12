Alba Parietti parla dell'incidente sulle piste da sci: "Microfrattura al piatto tibiale. Stare attenti non basta"

Ascolta ora 00:00 00:00

" Grazie a tutti per il grande affetto dimostrato ". Con un lungo post di ringraziamento Alba Parietti è tornata sui social per parlare dell'incidente di cui è stata vittima nella mattinata di lunedì 30 dicembre, mentre si trovava sulle piste da sci di Courmayeur. La showgirl è stata investita da due giovani che poi sono scappati, lasciandola dolorante e ferita sulla neve. La notizia dell'incidente era stata data da Dagospia e una foto di Alba in pronto soccorso su una sedia a rotelle aveva fatto il giro del web, destando preoccupazione per le sue condizioni di salute. Così Parietti ha deciso di rompere il silenzio e raccontare in prima persona cosa è successo in pista.

Le parole di Alba Parietti dopo l'incidente

Prima di entrare nel dettaglio dell'incidente Alba Parietti ha ringraziato i suoi follower per il sostegno e l'affetto ricevuto poi si è sfogata: " Sono anche ancora un po' confusa perché, più ancora del dolore fisico e del problema in sé, mi ha scosso il fatto di essere stata attenta ma non abbastanza dall'essere investita, poi il grande grandissimo affetto che mi avete dimostrato. E' andata meglio di come poteva andare, ma per pietà imparate che le piste da sci, prevedono rispetto per il prossimo prima ancora che per se stessi ".

Cosa è successo sulle piste da sci

Nel suo lungo post Instagram Alba Parietti ha raccontato di essere stata investita da uno sciatore, presumibilmente minorenne, che poi è scappato senza prestarle soccorso: "Ieri, durante una giornata sugli sci, sono stata investita da un minorenne che procedeva a grande velocità, in un momento in cui le piste erano quasi vuote ". Alle agenzie di stampa, subito dopo l'incidente, la showgirl aveva raccontato, però, che gli sciatori erano due: " Stavamo sciando con la pista praticamente semivuota, tra le 12 e le 14 e c'erano due ragazzini che si sono messi a fare lo slalom e, quasi volutamente, mi hanno usata come paletto, uno mi è arrivato sugli sci davanti e uno dietro. Sono caduti, credo, tutti e due, poi sono andati giù e si sono fermati un secondo perché hanno notato di essere stati visti, poi sono andati via ".

L'elogio alla sanità pubblica